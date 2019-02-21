Калининградцев будут штрафовать за парковку на траве

За парковку на газонах владельцев машин будут штрафовать. Такой закон, разработанный региональной прокуратурой, принял на днях парламент Калининградской области. Наказание составит от одной до трех тысяч рублей (для юридических лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей).

Решение проблемы долгое время сдерживалось из-за правовой коллизии. На федеральном уровне бытовало мнение, что это должны регулировать Правила дорожного движения. При этом в федеральном законодательстве не прописано прямой ответственности за стоянку на газоне.

В отдельных регионах решили, что парковки на траве являются нарушением муниципальных правил благоустройства. И прописали собственные штрафы в региональных кодексах об административных правонарушениях (КоАПах). В Санкт-Петербурге, к примеру, за это с обычных горожан могут взыскать от трех до пяти тысяч рублей, с юрлиц - от 150 тысяч до полумиллиона. В Москве санкции колеблются в диапазоне от пяти тысяч рублей до трехсот.

В конце прошлого года положение московского КоАПа пыталась оспорить женщина, которую оштрафовали на пять тысяч рублей. Она обратилась в Конституционный суд РФ. Истица утверждала, что регион не вправе устанавливать ответственность, когда речь идет о ситуациях с участием транспортных средств. Ведь такие ситуации должен регулировать документ федерального уровня - ПДД. Однако КС подтвердил право регионов штрафовать автомобилистов за парковку в зоне зеленых насаждений, поставив точку в спорном вопросе.

- Мы уловили посыл Конституционного суда и решили отрегулировать областное законодательство, - говорит прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин. - В административном кодексе региона есть статья о нарушении правил благоустройства. Мы предложили сделать парковку автомобилей на газонах и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, одним из пунктов этой статьи.

Некоторые депутаты, впрочем, заявили, что вначале необходимо обязать власти на местах обеспечить автомобилистов парковками, а уже потом переходить к штрафным санкциям.

- Речь идет о более ответственном отношении глав муниципалитетов и их подчиненных к проблеме дефицита парковок при разработке генпланов и согласовании застройки, - объясняет Евгений Мишин, заместитель председателя комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку областной Думы. - Чтобы количество автомест было в процентном соотношении соразмерно количеству квартир в доме.

В ближайшие дни закон вступит в силу.

Мнение

Олег Карпов, председатель Калининградского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов:

- Ситуации, когда автомобилисты паркуют свои машины на газонах, в нашем регионе нередки. И бороться с этим явлением, безусловно, необходимо, в том числе с помощью штрафов. Однако для начала, как мне кажется, следовало бы устранить причину явления. К примеру, в некоторых новых районах Калининграда, таких как Сельма или Аксаково, просто физически невозможно уместить автомобили всех жильцов на официальных парковочных местах. Нужны новые отдельно стоящие парковочные комплексы - пусть они будут платными, но с тарифами, адекватными средней калининградской зарплате. И такие парковки следует организовать как можно скорее, ведь штрафы уже узаконили. Кроме того, в перспективе региону действительно следует увеличить норму машиномест, применяемую при проектировании жилых домов.