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21.02.2019 11:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Прочь с газона!

Калининградцев будут штрафовать за парковку на траве
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 39(7797)
За парковку на газонах владельцев машин будут штрафовать. Такой закон, разработанный региональной прокуратурой, принял на днях парламент Калининградской области. Наказание составит от одной до трех тысяч рублей (для юридических лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей).

Решение проблемы долгое время сдерживалось из-за правовой коллизии. На федеральном уровне бытовало мнение, что это должны регулировать Правила дорожного движения. При этом в федеральном законодательстве не прописано прямой ответственности за стоянку на газоне.

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В отдельных регионах решили, что парковки на траве являются нарушением муниципальных правил благоустройства. И прописали собственные штрафы в региональных кодексах об административных правонарушениях (КоАПах). В Санкт-Петербурге, к примеру, за это с обычных горожан могут взыскать от трех до пяти тысяч рублей, с юрлиц - от 150 тысяч до полумиллиона. В Москве санкции колеблются в диапазоне от пяти тысяч рублей до трехсот.

В конце прошлого года положение московского КоАПа пыталась оспорить женщина, которую оштрафовали на пять тысяч рублей. Она обратилась в Конституционный суд РФ. Истица утверждала, что регион не вправе устанавливать ответственность, когда речь идет о ситуациях с участием транспортных средств. Ведь такие ситуации должен регулировать документ федерального уровня - ПДД. Однако КС подтвердил право регионов штрафовать автомобилистов за парковку в зоне зеленых насаждений, поставив точку в спорном вопросе.

- Мы уловили посыл Конституционного суда и решили отрегулировать областное законодательство, - говорит прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин. - В административном кодексе региона есть статья о нарушении правил благоустройства. Мы предложили сделать парковку автомобилей на газонах и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, одним из пунктов этой статьи.

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Некоторые депутаты, впрочем, заявили, что вначале необходимо обязать власти на местах обеспечить автомобилистов парковками, а уже потом переходить к штрафным санкциям.

- Речь идет о более ответственном отношении глав муниципалитетов и их подчиненных к проблеме дефицита парковок при разработке генпланов и согласовании застройки, - объясняет Евгений Мишин, заместитель председателя комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку областной Думы. - Чтобы количество автомест было в процентном соотношении соразмерно количеству квартир в доме.

В ближайшие дни закон вступит в силу.

Мнение

Олег Карпов, председатель Калининградского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов:

- Ситуации, когда автомобилисты паркуют свои машины на газонах, в нашем регионе нередки. И бороться с этим явлением, безусловно, необходимо, в том числе с помощью штрафов. Однако для начала, как мне кажется, следовало бы устранить причину явления. К примеру, в некоторых новых районах Калининграда, таких как Сельма или Аксаково, просто физически невозможно уместить автомобили всех жильцов на официальных парковочных местах. Нужны новые отдельно стоящие парковочные комплексы - пусть они будут платными, но с тарифами, адекватными средней калининградской зарплате. И такие парковки следует организовать как можно скорее, ведь штрафы уже узаконили. Кроме того, в перспективе региону действительно следует увеличить норму машиномест, применяемую при проектировании жилых домов.

Власть Право Административное право Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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