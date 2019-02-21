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21.02.2019 21:09
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России

Текст: Анна Козина
Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева лидирует после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Великом Новгороде.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Напомним, что на этом турнире одиночницы борются за последнюю путевку на чемпионат мира в японской Сайтаме.

Медведева полностью справилась с прокатом, исполнив каскад тройной флип - тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер, и набрала 76,89 балла.

Фото: twitter.com/drafts_2
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Сама спортсменка оценила свой прокат как "нормальный".

- Мне надоело выходить после стартов грустной, с осознанием, что я что-то не сделала, - призналась Медведева журналистам. - Прокат короткой программы получился нормальным, таким, каким и должен быть. Здесь же всего три прыжка. Я не совершила подвиг. Я просто откаталась чисто.

Второе промежуточное место занимает Станислава Константинова (75,47). Причем в оценке за технику Константинова обошла Медведеву (40,03 против 39,91 балла). Третьей стала Анастасия Губанова (73,94).

Четвертое место занимает Елизавета Туктамышева (72,21), которая упала с тройного акселя - сложнейшего прыжка в женском одиночном катании. Однако Лиза продолжает борьбу за поездку в Японию. Все решится в произвольной программе, которая начнется завтра в 14.00 по московскому времени.

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