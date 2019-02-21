Мурманск принял участие в создании Национального регистра доноров костного мозга. Здесь прошла акция для желающих сдать кровь на типирование.

Среди онкологических заболеваний очень распространен лейкоз - заболевание системы кроветворения, которое в просторечии именуют раком крови. За год 25-28 тысячам россиян диагностируют различные онкогематологические заболевания. Один из самых распространенных методов их лечения - трансплантация костного мозга. Но больному может подойти не любой донорский костный мозг, а только тот, который совпадает по фенотипу (совокупности признаков организма). Для того чтобы быстрее найти подходящего донора, и формируется регистр.

Обычно трансплантация костного мозга в год требуется примерно 4,5 тысячи больных, при этом силами благотворителей проводится только 400 подобных операций. Повезло тем, у кого есть родственники, готовые сдать костный мозг. Но таких больных - не более четверти, остальным требуется неродственная трансплантация. Для них во всем мире создаются регистры доноров. Однако поиск спасительного фенотипа по международным регистрам - дело долгое и дорогостоящее.

- Если донора или биологический материал приходится везти из-за границы, это значительно удорожает и усложняет процедуру трансплантации, - говорит Ирина Трухан, врач-гематолог Мурманской областной клинической больницы. - Сейчас все силы брошены на то, чтобы максимально расширить базу данных потенциальных доноров в России.

Чтобы российскому пациенту получить клетки от зарубежного донора из стран Евросоюза, нужно потратить минимум 1,26 миллиона рублей, из США - до 2,8 миллиона. Деньги на это придется собирать самим. Если же донора удается подобрать в российском регистре, траты составят 400-500 тысяч рублей. Кроме того, найти подходящего по фенотипу человека среди представителей других национальностей сложнее. Нужны фенотипы, характерные для населения России.

До сих пор в стране существовали отдельные небольшие регистры, которые создавались врачами буквально "на коленке". С 2013 года в России создается Национальный регистр доноров костного мозга. Он назван именем Васи Перевощикова, мальчика из российской глубинки, страдавшего острым лейкозом. Трансплантация была для него единственным шансом сохранить жизнь. Он ждал несколько месяцев, но донора так и не удалось найти. В феврале 2015-го мальчик умер.

Сегодня в Национальном регистре собраны сведения о 92 400 донорах, и их число постоянно растет.

На заметку

Чтобы вступить в реестр доноров костного мозга, нужно сдать кровь на типирование. Специалисты определят уникальный состав генов потенциального донора и занесут информацию в базу данных регистра. Однажды эти данные могут совпасть с данными человека, нуждающегося в трансплантации. Тогда с добровольцем свяжутся сотрудники регистра и пригласят стать реальным донором. Сдать кровь на типирование может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.