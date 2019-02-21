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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ключевой момент

Новые квартиры в Кронштадте получили 125 молодых семей
Текст: Ольга Штраус ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(7798)
В Кронштадте 125 молодых семей, участников программы "Молодежи - доступное жилье", получили ключи от новых квартир. Их вручил новоселам врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Семьи будут проживать в одном доме - это памятник эпохи конструктивизма, в котором был сделан капитальный ремонт. Дом возвышается в самом центре Кронштадта, на улице Коммунистической, и это место по праву является знаковым для города.
Как будут обустраиваться новоселы, Александр Беглов посмотрел в квартире многодетной семьи Пчелинских. Фото: Фото предоставлено администрацией Санкт-Петербурга Как будут обустраиваться новоселы, Александр Беглов посмотрел в квартире многодетной семьи Пчелинских. Фото: Фото предоставлено администрацией Санкт-Петербурга
Как будут обустраиваться новоселы, Александр Беглов посмотрел в квартире многодетной семьи Пчелинских. Фото: Фото предоставлено администрацией Санкт-Петербурга

- Ваши дети будут расти в сердце Кронштадта, в двух шагах от Морского собора, который является символом Российского флота, - сказал, поздравляя новоселов, Александр Беглов. - От кронштадтского причала отправлялись корабли в научные экспедиции и военные походы. Здесь был построен первый в мире ледокол. Александр Беглов осмотрел дом и зашел в гости к многодетной семье Пчелинских. Он подарил новоселам картину и телевизор.

- Новая квартира - это счастье! - говорит Татьяна Пчелинская. - Мы с мужем ждали ее три года. Ровно тогда, когда родился наш младший - сын Рома, - встали на очередь.

У Михаила и Татьяны подрастают трое детей, старшим дочкам уже исполнилось 9 и 5 лет. Но долгие годы этой семье, потомственным кронштадтцам, пришлось кочевать по съемным квартирам или жить в родительских домах. И вот долгожданное новоселье!

Надо отметить, что Кронштадту - самому необычному городскому району, расположенному на острове Котлин, - власти Санкт-Петербурга уделяют сейчас особое внимание.

Ключи от квартир новоселам вручил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов

Достаточно сказать, что в конце минувшего года была скорректирована программа "Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга". Приоритетное внимание в ней уделено именно Кронштадту.

- Кронштадт обладает огромным туристическим потенциалом, - отметил Александр Беглов. - Наша общая задача превратить его в культурный центр национального и международного уровня. Для этого у нас есть все ресурсы. Город будет принимать главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота, планируется проведение на его территории Международного военно-морского салона и создание военно-патриотического парка культуры и отдыха.

Фото: РГ
Ульяновские власти переселили сироту в новое жилье после статьи "РГ"

Отдельного разговора заслуживает создание на территории Кронштадта кластера Военно-морского флота, перспективы которого обсудили на днях врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр обороны Сергей Шойгу. "РГ" уже подробно писала об этом проекте, в рамках которого планируется передислоцировать в Кронштадт военно-морские образовательные и научные учреждения и создать на их базе единый центр образовательной, научной и боевой подготовки. Уже известно, что 1 сентября текущего года в Кронштадте на острове Бычьем откроется пансион для воспитанниц министерства обороны.

Эти перспективы, понятно, требуют более активного решения жилищных вопросов, в том числе и для молодых жителей. Стоит отметить, что новый дом, под крышей которого обретут свое счастье 125 молодых семей, уже четвертый, введенный в Кронштадте по программе "Молодежи - доступное жилье". Она реализуется в Петербурге с 2003 года и рассчитана на очередников с 18 до 35 лет. Один из ее механизмов - приобретение квартиры в рассрочку. Молодые семьи оплачивают первый взнос в размере 30 процентов от стоимости жилья, а на оставшиеся 70 процентов получают беспроцентную рассрочку на 10 лет.

Предполагается, что в текущем году в рамках этой программы смогут улучшить свои жилищные условия 2138 семей молодых петербуржцев.

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