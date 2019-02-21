Петербуржцы набрали ипотечных кредитов на рекордную сумму

В Петербурге поставлен рекорд по числу выданных ипотечных кредитов. По итогам прошлого года горожане заняли у банков 200,3 миллиарда рублей, в 1,6 раз больше, чем было в 2017-м году, сообщает Северо-Западное ГУ Банка России.

Всего по итогам прошлого года было оформлено 73,7 тысяч ипотечных кредитов. Средняя сумма займа составила 2,7 миллиона рублей, годом ранее этот показатель был равен 2,5 миллиона рублей.

Неуклонно падает доля валютной ипотеки. В прошлом году в общем кредитном портфеле дол таких займов составила 0,8 процента, в 2017-м было на 0,6 процента больше.

Петербуржцы по своим кредитам должны вернуть банкам 379,2 миллиарда рублей.

Рост ипотечных займов регулятор связывает со снижением процентной ставки. Если в 2017-м году она составляла 10,67 процентов годовых, то по итогам прошлого года - 9,6 процента.