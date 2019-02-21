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21.02.2019 18:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Петербуржцы набрали ипотечных кредитов на рекордную сумму

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петебург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге поставлен рекорд по числу выданных ипотечных кредитов. По итогам прошлого года горожане заняли у банков 200,3 миллиарда рублей, в 1,6 раз больше, чем было в 2017-м году, сообщает Северо-Западное ГУ Банка России.

Всего по итогам прошлого года было оформлено 73,7 тысяч ипотечных кредитов. Средняя сумма займа составила 2,7 миллиона рублей, годом ранее этот показатель был равен 2,5 миллиона рублей.

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Неуклонно падает доля валютной ипотеки. В прошлом году в общем кредитном портфеле дол таких займов составила 0,8 процента, в 2017-м было на 0,6 процента больше.

Петербуржцы по своим кредитам должны вернуть банкам 379,2 миллиарда рублей.

Рост ипотечных займов регулятор связывает со снижением процентной ставки. Если в 2017-м году она составляла 10,67 процентов годовых, то по итогам прошлого года - 9,6 процента.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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