Путин обсудил с новгородским губернатором положение пенсионеров

Социально-экономическую ситуацию в Новгородской области президент обсудил с губернатором Андреем Никитиным.

Никитин поблагодарил главу государства за Послание Федеральному Собранию, где большое внимание уделено поддержке семей с детьми и пересчету пенсий. "Новгородская область - это регион с наибольшей долей пенсионеров в структуре численности. И, конечно, мы будем исполнять все ваши поручения с максимальной отдачей", - заверил он.

Владимир Путин спросил, сколько жителей получают доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума. Оказалось, около 2 тысяч человек, но после поручений в Послании их станет гораздо больше.

Область быстро включилась в реализацию нацпроектов, идет активное строительство школ и детсадов, модернизация водных объектов и ремонт дорожной сети, рассказал губернатор. "Благодаря вашей поддержке больше тысячи километров мы за эти два года отремонтировали и уже в рамках национального проекта будем планово двигаться, чтобы в Новгородской области плохих дорог не было", - заметил он.

Никитин также сообщил, что растут частные инвестиции и около 20 предприятий находятся в стадии строительства или капитальной модернизации. "И конечно, развитие экспорта. Регион недалеко от границ, поэтому у нас порядка 30 процентов всего выпуска продукции - это экспорт, и мы планируем эту долю, конечно, наращивать", - заверил он.

"Как у вас по "социалке" в целом? Имею в виду, прежде всего, уровень заработной платы в социальной сфере - учителей, врачей", - спросил президент. Благодаря участию в проекте по долговременному присмотру и уходу около 2 тысяч пенсионеров были дополнительно включены в систему соцзащиты, а в этом году их будет вдвое больше, последовал ответ. Создан гериатрический центр.

Губернатор доложил о реализации проекта по дополнительным выплатам молодым учителям, которые едут преподавать на село, и не стал скрывать сложности со здравоохранением. "Сегодня мы 84-е в стране по уровню смертности, и, конечно, это требует очень серьезных и взвешенных решений. Самый большой вопрос, который есть, - это отсутствие первичного звена", - сказал он.

"В рамках нацпроекта "Здравоохранение" что предусмотрено для вашей области?" - поинтересовался Путин. "Для нашей области - это ФАПы и мобильные ФАПы, это мобильные маммографы и мобильные рентгены", - ответил собеседник. Также предусмотрено создание эндоваскулярных центров. Проблема - это состояние самих больниц. "В Боровичах больница, ее как военный госпиталь использовали в 40-е годы, примерно с тех пор толком не ремонтировалась", - пояснил Никитин. "И те задачи, которые перед нами стоят как перед областным правительством, мало получить деньги на эндоваскулярный центр - надо еще на эти деньги модернизировать системы, например, электроснабжения больниц, потому что те сети, которые там есть, современное оборудование не выдерживают, - пояснил он. - Поэтому здесь, наверное, основной вызов для региональной власти находится именно в существенном изменении качества здравоохранения в регионе".