Делегация Поморья приняла участие в Российском инвестиционном форуме, проходившем в Сочи. По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, в 2019 году форум стал площадкой, где в первую очередь отрабатывались механизмы реализации национальных проектов:

- Речь шла о согласованном вхождении в этот процесс всех ответственных сторон: регионов, правительства страны, бизнеса и общества в целом.

На создание инфраструктуры для нацпроектов, а также перспективное развитие региона были направлены и все соглашения, подписанные в Сочи правительством Архангельской области.

В частности, нацпроект по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры кардинально меняет ситуацию в "северном ожерелье" Белкомура (проекта железной дороги Белое море - Коми - Урал): строится Северный широтный ход, создается Мурманский транспортный узел, в стадии начала реализации производственно-логистический комплекс Минобороны "Архангельск".

- Они сегодня формируют грузовую базу для строительства "Северного звена" Белкомура, которое напрямую соединит Архангельский порт с Республикой Коми. При условии реализации нацпроекта именно северный участок становится экономически самодостаточным, поэтому меняется концепция всей железной дороги, - рассказал "РГ" генеральный директор ОАО МК "Белкомур" Владимир Щелоков. - На господдержку "Северного звена" потребуется 1,3 миллиарда рублей, при этом государство сможет получить почти 96 миллиардов прибыли. Сегодня готовится концессионное соглашение, в котором будет сделан акцент на "Северное звено". Но чтобы концессия была максимально проработанной, необходимо ответить на вопрос о кредитовании.

У "Белкомура" появится "северное ожерелье" и поддержка Газпромбанка

Именно о банковской поддержке "Белкомура" было заявлено на форуме в Сочи: Газпромбанк подписал с правительствами Архангельской области и Республики Коми, а также с ОАО МК "Белкомур" соглашение о сотрудничестве по строительству магистрали Архангельск - Сыктывкар - Соликамск.

- Круг интересантов по проекту "Белкомур" расширяется, и то, что финансовые структуры, в том числе Газпромбанк, проявили к нему интерес, - хороший знак для нас, - подчеркнул Игорь Орлов.

- Газпромбанк заявил, что будет заниматься проектом на этапе его обоснования в правительстве РФ, экспертной поддержкой, обоснованием рисков. Банк готов также выступить в качестве базового для формирования синдицированного кредита, подразумевающего кооперацию различных финансовых структур, - сказал Владимир Щелоков.

Между тем опыт Архангельской области по заключению сложнейших концессионных соглашений признан на самом высоком уровне: концессия в сфере водоснабжения, подписанная администрацией Архангельска, правительством Поморья и "РВКЦентр", стала лауреатом национальной премии "РОСИНФРА". На форуме в Сочи этот инфраструктурный проект признан лучшим решением в сфере развития ЖКХ. Отметим, что эта премия учреждена Национальным центром государственно-частного партнерства при поддержке "Деловой России", Торгово-промышленной палаты РФ и Агентства стратегических инициатив для отбора лучших инфраструктурных практик в формате ГЧП.

Тем временем

Соглашение, подписанное в Сочи между правительством Поморья и "ЭР-Телеком Холдингом", создает инфраструктуру для нацпроекта "Цифровая экономика". Документ направлен на развитие телекоммуникаций Архангельской области: в сфере энергетики и ЖКХ будут внедряться сервисы на основе "промышленного Интернета вещей", более доступным для северян станет высокоскоростной Интернет, а систему "Умный город" планируется интегрировать в IT-инфраструктуру региона.