Топ-5 регионов с самым большим объемом ветхого жилья

Республики Ингушетия, Тыва, Якутия, Дагестан и Магаданская область вошли в пятерку лидеров по доле ветхого жилья, свидетельствует исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении "РГ").

Аналитики также соотнесли объем ипотечного кредитования в регионе, которое дает людям возможность самостоятельно улучшить жилищные условия, с долей ветхого жилья.

И составили рейтинг, который показывает, в каких регионах люди живут в худших жилищных условиях и не имеют возможности их улучшить.

Баллы, которые были присвоены каждому региону, показывают, насколько потребности жителей в улучшении жилищных условий соответствуют темпам развития рынка ипотечного кредитования.

"Наиболее пристального внимания сегодня требуют рынки ипотечного кредитования Республики Тыва, Республики Алтай, Тюменской области, Республики Дагестан и Республики Ингушетия. Здесь наблюдается крайне высокая доля ветхого фонда в общей площади жилья и очень низкое число ипотечных кредитов в пересчете на одного жителя "кредитоспособного" возраста", - отмечает президент сети FinExpertiza Нина Козлова.

Наилучшая ситуация с жильем в Санкт-Петербурге. Регион входит в ТОП-5 по количеству и общему объему кредитов, взятых жителями, количеству кредитов в пересчете на численность жителей. А доля ветхого жилья в городе минимальна.

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