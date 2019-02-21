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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Все хотят быть чистыми

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 39(7797)
В центре Санкт-Петербурга появилась бесплатная душевая для бездомных. Помыться здесь может любой желающий.

Во дворе благотворительной организации "Ночлежка" на Боровой улице, 112б, установили две душевые кабины - обычную и для маломобильных людей. Есть дежурный, который следит за порядком и выдает комплекты гигиены: мыло, шампунь, даже чистое нижнее белье и носки. За один день здесь могут помыться до сорока человек.

Как в Петербурге работают пункты обогрева для бездомных

- У бездомных людей вообще нет доступа к воде: в общественные бани их не пускают, системы бесплатных душевых пунктов и туалетов не существует, - говорит инженер "Ночлежки" Алексей Ляшенко. - Конечно, одна такая душевая проблему не устранит, но это первый шаг к ее решению.

Это не единственные перемены в благотворительной организации. Недавно в консультационной службе появился теплый зал ожидания на восемнадцать человек, в котором дублируется электронная очередь к специалистам. В комнате также стоит кулер с кипятком, лежат угощения, чтобы бездомные люди могли выпить чаю и подкрепиться. По вечерам в этом зале собираются группы психологической поддержки.

Кстати

На днях в Петербурге появились новые пункты обогрева для бездомных. В дополнение к трем палаткам "Ночлежки" городские власти установили еще четыре: на улицах Политехнической, Черниговской и Челиева, а также на проспекте Девятого Января.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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