В центре Санкт-Петербурга появилась бесплатная душевая для бездомных. Помыться здесь может любой желающий.

Во дворе благотворительной организации "Ночлежка" на Боровой улице, 112б, установили две душевые кабины - обычную и для маломобильных людей. Есть дежурный, который следит за порядком и выдает комплекты гигиены: мыло, шампунь, даже чистое нижнее белье и носки. За один день здесь могут помыться до сорока человек.

- У бездомных людей вообще нет доступа к воде: в общественные бани их не пускают, системы бесплатных душевых пунктов и туалетов не существует, - говорит инженер "Ночлежки" Алексей Ляшенко. - Конечно, одна такая душевая проблему не устранит, но это первый шаг к ее решению.

Это не единственные перемены в благотворительной организации. Недавно в консультационной службе появился теплый зал ожидания на восемнадцать человек, в котором дублируется электронная очередь к специалистам. В комнате также стоит кулер с кипятком, лежат угощения, чтобы бездомные люди могли выпить чаю и подкрепиться. По вечерам в этом зале собираются группы психологической поддержки.

Кстати

На днях в Петербурге появились новые пункты обогрева для бездомных. В дополнение к трем палаткам "Ночлежки" городские власти установили еще четыре: на улицах Политехнической, Черниговской и Челиева, а также на проспекте Девятого Января.