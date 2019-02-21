В Мурманске упавший на улице мужчина 20 минут оставался без помощи

В Мурманске возле входа в областной наркодиспансер упал на снег мужчина. Он пролежал в снегу около 20 минут, прежде чем ему помогли подняться, сообщили очевидцы в соцсети.

- Мы начали проверку по факту сообщений в соцсетях об этом случае, - сообщила корреспонденту "РГ" заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева. - Будут установлены свидетели, опрошены врачи, изучена запись видеонаблюдения.

Согласно сообщениям очевидцев, мужчина долгое время лежит на снегу рядом со входом в наркодиспансер. Мимо него проходят горожане, в том числе и люди в белых халатах, но никто не оказывает ему помощь. Проезжающие автомобили даже не останавливаются.

Только спустя 20 минут к лежащему подошли двое мужчин, они взяли неизвестного под руки, помогли подняться и перевели ко входу в наркодиспансер.