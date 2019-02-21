В Ненецком АО родителям разрешат сопровождать школьников от стойбищ до школ.

Многие семьи здесь живут оленеводством, кочуя за стадами. Отцы следят за оленями, матери обеспечивают быт. А дети учатся в школах-интернатах Нарьян-Мара и крупных поселков.От стойбищ до школ учеников доставляют вертолетами. Они делают рейсы четырежды в год: в начале лета, перед 1 сентября, накануне Нового года и после зимних каникул.

Понятно, что отправить на несколько месяцев в интернат ребенка, особенно младшеклассника, - дело непростое и нервное. Поэтому родители всеми правдами и неправдами пытаются добраться до школы, чтобы помочь детям обустроиться на месте. В условиях отсутствия дорог и крайне сурового климата это сделать проблематично. Тем не менее, по оценкам региональных властей, в прошлом году 153 человека сумели проделать путь от стойбища до интерната самостоятельно.

Сейчас в НАО собираются принять закон, согласно которому ребенок может летать в интернат и обратно вместе с родителями. Нововведение коснется и студентов-очников.

- Среди жителей региона это очень востребовано, - говорит глава департамента образования, культуры и спорта НАО Лина Гущина. - Законопроект принят в первом чтении. Вероятно, уже в конце мая родители смогут сами прилететь за детьми и забрать их на каникулы.

Цифра

669 учеников было доставлено к местам учебы в прошлом году. Это обошлось бюджету региона в 33,2 миллиона рублей.