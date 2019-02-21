В Петербурге депутаты прекратят "войну портретов"

Депутаты Санкт-Петербурга поддержали художников-граффитистов: законопроект о легализации рисунков на стенах домов, заборах и трансформаторных будках принят парламентом Северной столицы в первом чтении.

Специальные правила для художников-граффитистов позволят ввести процесс появления художественных творений на улицах города в нормальное цивилизованное русло.

До сих пор по этому поводу в Петербурге бушевали нешуточные страсти. Так часть жителей города была возмущена, когда кто-то закрасил граффити с портретом Сергея Бодрова. Или "дорисовал" портрет Станислава Черчесова, появившийся после чемпионата мира по футболу на одном из фасадов.

При этом в городе, отмечают парламентарии, имеется немало "унылых стен", которые творчество стрит-художников только бы украсило. Разумеется, речь не идет об объектах культурного наследия и домах-памятниках в историческом центре Петербурга.

Теперь для нанесения граффити согласно новому законопроекту разработаны специальные правила, ответственность за их соблюдение будет возложена на комитет по градостроительству и архитектуре. Вместе депутаты предложили определить в городе специальные зоны - несколько бетонных заборов - где художники могут оттачивать свое мастерство. Адреса этих зон предполагается уточнить ко второму чтению законопроекта.