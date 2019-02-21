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21.02.2019 11:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Отсрочка для мамы

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 39(7797)
Жителям Петербурга, в одиночку воспитывающим детей, могут предоставить отсрочку при оплате детского сада. Новую льготу предлагается ввести для тех, кто не получает алименты на ребенка.
Многодетные семьи в Вологде получили земельные сертификаты

- Социальный кодекс Санкт-Петербурга освобождает от платы за детский сад отдельные категории граждан. Однако эта льгота не распространяется на детей, которые проживают с одним родителем, если второй не исполняет решение суда о выплате алиментов, - пояснил депутат Законодательного собрания Северной столицы Александр Тетердинко. - В то же время матери и отцы-одиночки также нуждаются в социальной поддержке, ведь неуплата алиментов существенно затрудняет их материальное положение.

Депутаты предлагают давать отсрочку по оплате детсада на три месяца. Основанием для ее предоставления станет заявление от жителя города и постановление судебного пристава о том, что решение суда о взыскании алиментов не исполняется вторым родителем более трех месяцев. Новый законопроект уже поддержало правительство Петербурга.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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