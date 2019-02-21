Жителям Петербурга, в одиночку воспитывающим детей, могут предоставить отсрочку при оплате детского сада. Новую льготу предлагается ввести для тех, кто не получает алименты на ребенка.

- Социальный кодекс Санкт-Петербурга освобождает от платы за детский сад отдельные категории граждан. Однако эта льгота не распространяется на детей, которые проживают с одним родителем, если второй не исполняет решение суда о выплате алиментов, - пояснил депутат Законодательного собрания Северной столицы Александр Тетердинко. - В то же время матери и отцы-одиночки также нуждаются в социальной поддержке, ведь неуплата алиментов существенно затрудняет их материальное положение.

Депутаты предлагают давать отсрочку по оплате детсада на три месяца. Основанием для ее предоставления станет заявление от жителя города и постановление судебного пристава о том, что решение суда о взыскании алиментов не исполняется вторым родителем более трех месяцев. Новый законопроект уже поддержало правительство Петербурга.