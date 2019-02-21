В Петербурге ограничат вход на станцию метро "Кировский завод"

Вход на станцию метро "Кировский завод" петербургской подземки до 8 апреля будет ограничен.

На станции с 25 февраля начнут модернизировать эскалаторы. Ограничение будет вводиться на один час с 17.00 до 18.00, сообщает пресс-служба метрополитена Северной столицы.

Стоит отметить, что также ремонт проходит на станции "Площадь Восстания". Вход в вестибюль со стороны Лиговского проспекта ограничен с 18.00 до 18.45, а 2 и 3 марта его планируют полностью закрыть для пассажиров. Все ограничения в подземке обещают снять к 15 апреля.

До 29 марта с 16.45 до 18.45 закрывают вестибюль станции "Невский проспект", выходящий на Михайловскую улицу.