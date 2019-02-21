В Петербурге побит пятилетний рекорд производства автомобилей

Петербургские автозаводы на 2 процента нарастили объемы производства. За первый месяц 2019-го года они выпустили с конвейеров 28900 легковых автомобилей, что является самым высоким показателем для января за последние пять лет, сообщает аналитическое агентство "Auto-Dealer-Спб".

По оценкам экспертов, рост производства обусловлен тем, что на заводе Nissan стала выпускаться обновленная модель Qashqai.

Увеличилась и доля петербургского автопрома в структуре российского производства, по итогам января она составила 25,6 процента, годом ранее этот показатель фиксировался на уровне 25 процентов.

Стоит отметить, что в январе объемы продаж автомобилей петербургского автопрома возросли на 6 процентов относительно начала прошлого года, что неудивительно, ведь семь моделей, выпускаемых в Северной столице, входят в число 25 самых популярных в стране иномарок.

Наибольший рост в 40 процентов продемонстрировала Toyota Camry, в январе 2019 года было куплено 18873 машины (против 1337 в январе 2018-го). Рост в 27 процентов показал Hyundai Solaris, россияне купили 3805 машин. Ну а самой продаваемой иномаркой осталась Kia Rio, в январе было приобретено 6246 автомобилей этой модели.