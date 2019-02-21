В Петербурге транспортных полицейских обвинили в сбыте наркотиков

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников транспортной полиции, которые подозреваются в том, что ради улучшения статистики, они создали схему по подстрекательству горожан к употреблению наркотиков.

Как сообщает Северо-Западное управление на транспорте СК России, сотрудники отдела полиции, работающие на Финляндском вокзале, нашли ранее судимого гражданина и привлекли его к незаконной схеме.

Мужчина ходил по вокзалу и прилегающей территории и приставал к прохожим с предложением приобрести наркотики. Те, кто соглашался купить вещества, тут же задерживались полицейскими, причем, продавца отпускали в нарушение законодательства.

Сейчас в отношении всех трех сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дела по двум статьям, им вменяют сбыт наркотиков и превышение служебных полномочий. Также будет решаться вопрос об увольнении подозреваемых из рядов полиции с формулировкой "за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел".