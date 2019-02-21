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21.02.2019 12:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В петербургской квартире под обоями нашли росписи в стиле модерн

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Instagram.com/maax_sf/ Фото: Instagram.com/maax_sf/
Фото: Instagram.com/maax_sf/

В квартире исторического района Коломна в центре Петербурга жители случайно обнаружили под обоями роспись в стиле модерн. Артефакту не менее сотни лет.

Как сообщил краевед Максим Косьмин, роспись была нанесена с помощью трафаретов на ткань и укреплена грунтовкой.

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Примечательно, что в самой комнате на одной стене были обнаружены росписи, выполненные в традициях разных школ модерна. Так, фриз под потолком был исполнен в стиле раннего модерна, а ближе к полу появился растительный орнамент с геометрическими линиями, характерный для периода более позднего модерна.

Краевед полагает, что росписи были выбраны из европейского каталога.

Владельцы квартиры, где были обнаружены росписи, приняли решение не закрашивать при ремонте стену и не заклеивать ее обоями, а подновить надписи и сохранить рисунки как свидетельство модных трендов в интерьерах вековой давности.

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Ещё один занятный случай того, как остатки былой отделки всплыли при ремонте старой квартиры. ⠀ В одном из домов Коломны (исторического района Петербурга) хозяева недавно нашли под слоями времени росписи в стиле модерн: так была оформлена комната в начале XX века. Основа здесь тканевая (см. фото с оторванной полоской), а поверх, вероятно, грунт и краска с трафаретными орнаментами. Интересно, что в рамках одной стены наблюдаются разные школы модерна. Если фриз под потолком выдержан в духе раннего модерна (по сути, это вездесущий "удар бича"), то узоры на нижних "панелях" более рациональны, геометричны и являют собой уже поздний модерн (отдельно обратите внимание на рассинхрон между цветками и стеблями: так и задумано, или мастер что-то напутал?) Очевидно, росписи просто выбрали из какого-нибудь европейского каталога, едва ли это индивидуальная работа. Стена эта будет подновлена и сохранена в качестве напоминания о том, что было в моде 115 лет назад. И это здорово. ⠀ Кстати, помните другие росписи, о которых я рассказывал год назад? Там похожее решение и по структуре, и по цветам, только технология другая (без ткани, прямо по штукатурке).

Публикация от Maxim (@maax_sf)

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