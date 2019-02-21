В петербургской квартире под обоями нашли росписи в стиле модерн

В квартире исторического района Коломна в центре Петербурга жители случайно обнаружили под обоями роспись в стиле модерн. Артефакту не менее сотни лет.

Как сообщил краевед Максим Косьмин, роспись была нанесена с помощью трафаретов на ткань и укреплена грунтовкой.

Примечательно, что в самой комнате на одной стене были обнаружены росписи, выполненные в традициях разных школ модерна. Так, фриз под потолком был исполнен в стиле раннего модерна, а ближе к полу появился растительный орнамент с геометрическими линиями, характерный для периода более позднего модерна.

Краевед полагает, что росписи были выбраны из европейского каталога.

Владельцы квартиры, где были обнаружены росписи, приняли решение не закрашивать при ремонте стену и не заклеивать ее обоями, а подновить надписи и сохранить рисунки как свидетельство модных трендов в интерьерах вековой давности.