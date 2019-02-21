В этом году фестиваль был посвящен 220-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина и Году театра. Зрителям показывали спектакли театры из Петербурга, Москвы, Казани, Великих Лук, Красноярска, Нижнего Новгорода, Южно- Сахалинска и даже Бухареста.

На этом фестивале нет жюри, награждений победителей, но есть обсуждение спектаклей с участием ведущих критиков, а также блогеров. Зрители задают вопросы режиссерам, актерам, высказывают свое мнение об увиденном.

Казанский ТЮЗ представил спектакль "Выстрел" по одноименной повести Пушкина из цикла "Повести Белкина", постановку своего главного режиссера Туфана Имамутдинова. Ее жанр обозначен как "беседа о русской культуре". Это, по словам создателей, своеобразная экспедиция в мир русской культуры пушкинских времен, попытка примерить на себя одежду и образ мыслей человека той поры. И обнаружить, сколь многое осталось неизменным.

Моноспектакль 26-летнего актера МХТ им. А.П. Чехова Данила Стеклова, названный "А.С. Пушкин. Из повестей Белкина" (режиссер Андрей Беркутов), сыгран дважды: в Пскове и в Пушкинских Горах. Актер перевоплощается в различных пушкинских персонажей из "Метели" и "Гробовщика". Стеклов - продолжатель замечательной актерской династии: мать Данила - актриса театра "Сатирикон" Агриппина Стеклова, дед - народный артист России Владимир Стеклов.

Удивил и восхитил зрителей "Наш театр" из Северной столицы, представив постановку худрука Льва Стукалова (с его участием на сцене) "Пушкин. Борис Годунов (Спектакль, который никогда не будет поставлен)". Дерзкая попытка с юмором и иронией показать на малой сцене, без пышных декораций и костюмов эпохи пьесу великую, но абсолютно не сценичную. Как читку, эскиз, где роли передаются от одного к другому. Притом предельно бережно по отношению к тексту.

Было несколько спектаклей петербургских режиссеров (Владимира Туманова, Бориса Павловича, Андрея Гончарова), поставленных не только в родном городе. Например, "Свидетельские показания" Семена Александровского из Красноярска ("Театр на крыше"), румынская "Женитьба" Петра Шерешевского и его псковский "Ревизор", "Собачье сердце" Олега Еремина из Южно-Сахалинска.

На фестивале состоялась премьера Псковской драмы - "Гробница малыша Тутанхамона", постановка Елизаветы Бондарь по мотивам пьесы молодого американского драматурга Оливии Дюфо (известной и как автор сценария телесериала "Проповедник"). Великолукский драматический театр представил спектакль по мотивам произведений А.С. Пушкина и Н.М. Карамзина "Смотритель", поставил который московский режиссер Юрий Печенежский.

Закрыли театральный смотр недавней премьерой Псковского театра драмы - "Ревизор" Петра Шерешевского. Многие зрители признались, что полюбили этот спектакль и пришли на него уже не в первый раз.

Тем временем

Театр Nottara из Бухареста показал спектакль "Женитьба", современную интерпретацию пьесы Гоголя, где женщины исполняют мужские роли: Подколесин, Кочкарев, Жевакин, Анучкин, Яичница. Здесь экзекутор Иван Павлович Яичница - Иван Омлет! А мужчина играет Агафью Тихоновну, невесту.

На сцене красавец-брюнет с усами и бородкой появляется в балетной пачке. У всех героев гаджеты, ноутбуки, Подколесин и Кочкарев делают селфи, разговаривают с Гоголем (!) через гугл ("Окей, Гоголь!"). Женщины (женихи) приклеивают себе усы. Общаются через онлайн-чат. Финальный разговор Агафьи Тихоновны и Подколесина - это встреча двух одиночеств, "а счастье было так возможно, так близко", но они даже тут разговаривают, уткнувшись в мобильники, призывая на помощь "Фейсбук" и YouTube. "Мы размышляем здесь о социофобии, болезни сегодняшнего дня. Виртуальный мир оказывается ближе и комфортнее любого человеческого общения, важным в пьесе нахожу ощущение печали и одиночества", - говорит режиссер Петр Шерешевский.