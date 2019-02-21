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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Гугл, Гоголь и Омлет

В Пскове завершился ХХVI Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль
Текст: Светлана Мазурова (Псков)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 39(7797)
В этом году фестиваль был посвящен 220-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина и Году театра. Зрителям показывали спектакли театры из Петербурга, Москвы, Казани, Великих Лук, Красноярска, Нижнего Новгорода, Южно- Сахалинска и даже Бухареста.
Фото: Андрей Кокшаров В "Женитьбе" женщины исполняют мужские роли. Фото: Андрей Кокшаров
В "Женитьбе" женщины исполняют мужские роли. Фото: Андрей Кокшаров

На этом фестивале нет жюри, награждений победителей, но есть обсуждение спектаклей с участием ведущих критиков, а также блогеров. Зрители задают вопросы режиссерам, актерам, высказывают свое мнение об увиденном.

Фото: Андрей Кокшаров / Театрально-концертная дирекция Псковской области
Знаковые спектакли по прозе Пушкина показали в Пскове

Казанский ТЮЗ представил спектакль "Выстрел" по одноименной повести Пушкина из цикла "Повести Белкина", постановку своего главного режиссера Туфана Имамутдинова. Ее жанр обозначен как "беседа о русской культуре". Это, по словам создателей, своеобразная экспедиция в мир русской культуры пушкинских времен, попытка примерить на себя одежду и образ мыслей человека той поры. И обнаружить, сколь многое осталось неизменным.

Моноспектакль 26-летнего актера МХТ им. А.П. Чехова Данила Стеклова, названный "А.С. Пушкин. Из повестей Белкина" (режиссер Андрей Беркутов), сыгран дважды: в Пскове и в Пушкинских Горах. Актер перевоплощается в различных пушкинских персонажей из "Метели" и "Гробовщика". Стеклов - продолжатель замечательной актерской династии: мать Данила - актриса театра "Сатирикон" Агриппина Стеклова, дед - народный артист России Владимир Стеклов.

Удивил и восхитил зрителей "Наш театр" из Северной столицы, представив постановку худрука Льва Стукалова (с его участием на сцене) "Пушкин. Борис Годунов (Спектакль, который никогда не будет поставлен)". Дерзкая попытка с юмором и иронией показать на малой сцене, без пышных декораций и костюмов эпохи пьесу великую, но абсолютно не сценичную. Как читку, эскиз, где роли передаются от одного к другому. Притом предельно бережно по отношению к тексту.

Фото: Вадим Балакин
На "Золотой маске" стартовала конкурсная программа

Было несколько спектаклей петербургских режиссеров (Владимира Туманова, Бориса Павловича, Андрея Гончарова), поставленных не только в родном городе. Например, "Свидетельские показания" Семена Александровского из Красноярска ("Театр на крыше"), румынская "Женитьба" Петра Шерешевского и его псковский "Ревизор", "Собачье сердце" Олега Еремина из Южно-Сахалинска.

На фестивале состоялась премьера Псковской драмы - "Гробница малыша Тутанхамона", постановка Елизаветы Бондарь по мотивам пьесы молодого американского драматурга Оливии Дюфо (известной и как автор сценария телесериала "Проповедник"). Великолукский драматический театр представил спектакль по мотивам произведений А.С. Пушкина и Н.М. Карамзина "Смотритель", поставил который московский режиссер Юрий Печенежский.

Закрыли театральный смотр недавней премьерой Псковского театра драмы - "Ревизор" Петра Шерешевского. Многие зрители признались, что полюбили этот спектакль и пришли на него уже не в первый раз.

Тем временем

Театр Nottara из Бухареста показал спектакль "Женитьба", современную интерпретацию пьесы Гоголя, где женщины исполняют мужские роли: Подколесин, Кочкарев, Жевакин, Анучкин, Яичница. Здесь экзекутор Иван Павлович Яичница - Иван Омлет! А мужчина играет Агафью Тихоновну, невесту.

На сцене красавец-брюнет с усами и бородкой появляется в балетной пачке. У всех героев гаджеты, ноутбуки, Подколесин и Кочкарев делают селфи, разговаривают с Гоголем (!) через гугл ("Окей, Гоголь!"). Женщины (женихи) приклеивают себе усы. Общаются через онлайн-чат. Финальный разговор Агафьи Тихоновны и Подколесина - это встреча двух одиночеств, "а счастье было так возможно, так близко", но они даже тут разговаривают, уткнувшись в мобильники, призывая на помощь "Фейсбук" и YouTube. "Мы размышляем здесь о социофобии, болезни сегодняшнего дня. Виртуальный мир оказывается ближе и комфортнее любого человеческого общения, важным в пьесе нахожу ощущение печали и одиночества", - говорит режиссер Петр Шерешевский.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков
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