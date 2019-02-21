"Зенит" обыграл "Фенербахче" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Петербургский "Зенит" пробился в 1/8 финала Лиги Европы. В ответном матче 1/16 финала турнира на своем поле "сине-бело-голубые" обыграли турецкий "Фенербахче" 3:1.

Первая встреча, состоявшаяся в Стамбуле, завершилась поражением команды Сергея Семака со счетом 0:1. Игра могла сложиться пенальти, реализуй полузащитник "Зенита" Роберт Мак пенальти, однако с его ударом справился вратарь.

Семак после матча признался, что недоволен действиями атакующих игроков. Перед ответной игрой он, однако, заметил, что дома "Зенит" будет иметь преимущество.

"Маловероятно, что рисунок игры "Фенербахче" изменится, пусть и не все игроки команды смогут выйти на поле в Петербурге. Конечно, их игра на выезде отличается от того, как они выступают дома, это даст нам преимущество, - сказал Семак на предматчевой пресс-конференции. - Сейчас нам надо больше атаковать".

Призыв своего тренера игроки "Зенита" воплотили уже на четвертой минуте, когда Магомед Оздоев, точно пробивший после паса Сердара Азмуна. А ближе к перерыву отличился уже сам иранец - он замкнул головой навес Себастьяна Дриусси.

Тем не менее, еще до конца первого тайма гости один мяч отыграли - Мехмету Топалу удался великолепный удар в дальнюю девятку, справиться с которым у вратаря "сине-бело-голубых" Андрея Лунева не было шансов. Счет стал 2:1, и такой расклад категорически не устраивал "Зенит". По сумме двух встреч счет оказался равным, но если бы он сохранился до финального свистка, дальше бы прошел "Фенербахче" благодаря голу на чужом поле.

Спас ситуацию все тот же Азмун, и в его голе, который состоялся на 76-й минуте, косвенно поучаствовал Топал. От него мяч отскочил к Сердару после паса Артема Дзюбы, и Азмун такой оплошности гостям не простил. Он забил третий мяч в ворота "Фенербахче", и этот гол оказался решающим.

Финальный свисток зафиксировал счет 3:1, а это означает, что "Зенит" идет дальше. Своего соперник в 1/8 финала турнира питерцы узнают завтра, когда состоится жеребьевка.