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21.02.2019 12:42
Рубрика: Общество
Проект: Наука

На побережье Азова нашли останки доисторического слона

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Темрюкский Историко-Археологический Музей/ www.tiam-museum.ru Фото: Темрюкский Историко-Археологический Музей/ www.tiam-museum.ru
Фото: Темрюкский Историко-Археологический Музей/ www.tiam-museum.ru

В Краснодарском крае археологи нашли останки доисторического слона динотерия. Ценную находку обнаружили на побережье Азовского моря, сообщили в Темрюкском историко-археологическом музее.

Окаменевшие кости оказались на поверхности из-за длительного стока дождевых вод в этом месте. Стекающие ручьи воды просто вымыли их, а ученые вовремя заметили проступившие из земли необычные окаменелости.

Фото: iStock
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- Многие из костяков явно представляют собой фрагменты опорно-двигательной системы, возможно, древнего слона динотерия, - рассказал выезжавший на место находки научный сотрудник Темрюкского историко-археологического музея Александр Демченко. - Хотя определить точно биологический вид собственными силами не представляется возможным.

Сейчас найденные кости и все зафиксированные данные о том, как их обнаружили, а также фотографии и измерения передали в Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка Российской академии наук (РАН). Там определят, насколько целесообразно проводить дальнейшие раскопки на месте обнаружения костей предполагаемого доисторического слона.

Динотерии, по словам археологов, впервые появились на территории современных Индии, Пакистана, Африки и Европы примерно 20 миллионов лет назад, а последний их представитель вымер два миллиона лет назад. Доисторического слона отличали необычные бивни на нижней челюсти, загнутые вниз. Динотерии достигали высоты 3,5-4,5 метра и массы до 5-14 тонн. После мамонтов и гигантского носорога индрикотерия это были самые большие сухопутные животные, обитавшие на планете в тот период.

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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