Что на самом деле происходит с музеем Чехова в Ялте

Шумиху вокруг объекта культурного наследия федерального значения - Дома-музея Чехова в Ялте - подняли общественники. Они утверждают, что здание находится в плачевном состоянии, поэтому администрация начала вывозить экспонаты. А ведь несколько лет назад на его ремонт потратили деньги из федерального бюджета. В ситуации разбиралась корреспондент "РГ".

Дело в крыше

По информации представителя Госкомитета по охране культурного наследия РК Александра Барановского, в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя музею было выделено 40,5 миллиона рублей.

- Тендер выиграла уважаемая питерская компания, имеющая огромный опыт реставрации объектов культурного наследия, - рассказывает Барановский. - Она должна была провести первоочередные противоаварийные работы, на которые была выделена указанная сумма. Это ремонт флигеля, перекрытия над подвалом, кровли и балкона.

По словам директора Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Александра Титаренко, в конце 2016 года компания приступила к делу.

- По окончании работ вопросов к этой фирме не было, - говорит он. - Но, когда пошли дожди, появились протечки.

В частности, пострадал потолок в кабинете писателя, и сотрудникам музея пришлось убрать со стен картины.

О последствиях ремонта администрация музея поставила в известность министерство культуры РК и Госкомитет по охране культурного наследия РК.

Представитель госкомитета составил акт осмотра здания и административный протокол в отношении компании, выполнившей работы некачественно. Суд первой инстанции вынес решение о наложении административного штрафа на подрядчика в размере 500 тысяч рублей. Строительная компания оспаривает это решение в суде высшей инстанции.

Примечательно, что представители технадзора во время реставрации посещали музей и приняли работу, не заметив никаких дефектов.

Вместе с тем Александр Титаренко предполагает, что причиной повреждения кровли могли стать неблагоприятные погодные условия - ураганные ветра, которые бушевали на ЮБК в это время.

В настоящее время, по словам директора, фирма протечки кровли устранила.

Дом на сваях

Интерес к музею не падает и в межсезонье - в будний день до самого позднего вечера здесь полно посетителей. Корреспондент "РГ" лично смогла оценить состояние объекта культурного наследия после проведенной экскурсии. Визуально о плачевном состоянии дома Чехова говорить не приходится: подтеков на потолках нет, штукатурка нигде не сыпется, обои от влажности не отходят, запаха сырости и плесени нет. Нас даже пустили туда, где обычно не бывают посетители - в кабинет Чехова, который, по информации общественников, наиболее пострадал в сезон дождей. Там писатель создал пьесы "Три сестры" и "Вишневый сад". По словам сотрудников музея, поток воды с потолка не лился, но, тем не менее, обои намокли, и картину Исаака Левитана пришлось снять. Сейчас она на месте, поскольку стены просохли.

Дом был построен в 1904 году по проекту архитектора Шаповалова на окраине Ялты в деревне Верхняя Аутка, на оползневом участке. Это был первый объект архитектора в Ялте, до этого он проектировал дома в Москве.

По словам Титаренко, главная проблема здания - оползневые процессы. Это беда всего Южного берега Крыма. По ФЦП компания из Санкт-Петербурга провела противооползневые работы на 38 сотках земли, установила более 500 свай. Но пока нельзя сказать, остановило это стихию или нет. Трещины на здании есть, но из-за чего они образовались - из-за оползня или потому, что здание давно не знало ремонта - непонятно.

Последний раз косметический ремонт в музее проводили в 2010 году. Тогда обои для дома Чехова под заказ делала пензенская фабрика.

Кстати, в 2008 году в Крым приезжали деятели культуры из Великобритании и посетили музей Чехова. По возвращении домой они объявили у себя сбор средств на реставрационные работы. Об этой инициативе тогда писали многие зарубежные СМИ. Но дальше разговоров дело не пошло.

- До музея средства граждан Великобритании не дошли, - говорит Александр Титаренко.

Как оказалось, не соответствует действительности информация о том, что из музея вывозят экспонаты. Все на месте: большой раздвижной стол-сороконожка, окруженный венскими стульями, в буфете - посуда чеховской семьи, в том числе и старинные бокалы, приданое матери писателя, настенные часы, картины работы Марии Чеховой, Исаака Левитана и многое другое.

- В декабре 2018 года в музей приехали московские реставраторы и забрали книги для восстановления. Есть заключение, что из-за протечки экспонаты не пострадали, - поясняет Александр Титаренко слухи о вывозе экспонатов.

Все в сад

Проблемы у музея, которые он не может решить своими силами, конечно же есть. Например, Даче Чехова в Гурзуфе требуются берегоукрепительные работы, дом с трех сторон омывается морем. К тому же Дача после развала СССР не реставрировалась.

В ближайших планах администрации Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника - реставрация Чеховского сада. На 90 процентов уже готова проектно-сметная документация. Проект предусматривает современную поливочную систему и систему освещения, установку онлайн-камер, чтобы каждый желающий мог посмотреть, что цветет в саду в это время года. Чехов хотел создать вечнозеленый сад, подбирал растения так, чтобы цветение деревьев, кустарников и клумб не прекращалось. Этот принцип сохранен до наших дней, так же, как и планировка участка и сами растения - некоторым из них более 100 лет. В феврале в саду вовсю цветут подснежники и нарциссы, кажется, еще чуть-чуть, и раскроются бутоны роз, пережившие теплую зиму.

Сотрудники музея издали книгу о Чеховском саде, ее презентуют в апреле на международной научно-практической конференции "Чеховские чтения в Ялте".

В целом же после экскурсии и беседы с директором музея, можно сделать выводы, что тревога общественников за дом Чехова оказалась несколько преждевременной. Но они обратили внимание на серьезную проблему, существующую не только в Крыму, но и во всей России - некачественный ремонт за бюджетные деньги по федерально-целевой программе.

Как пояснили в комитете Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия, в стране мало фирм, которые могут выполнять реставрационные работы. Когда они выигрывают торги, то берут недобросовестных субподрядчиков, отсюда и такой результат. А вот кто был субподрядчиком у питерской компании, не знают или не хотят говорить ни Госкомитет по охране культурного наследия, ни администрация музея.

Справка "РГ"

Антон Павлович Чехов переехал в Ялту в 1898 году, в том же году был построен дом с флигелем. Чехов прожил здесь пять лет, написал самые известные свои произведения. В доме девять комнат. На первом этаже - столовая, три комнаты отводились родственникам и гостям. На втором этаже расположены кабинет и спальня писателя, гостиная, комната матери. В башенке мезонина жила сестра Мария Павловна.

В Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник" входят дом-музей в Ялте, отдел "Чехов и Крым" на даче Омюр, Дача Чехова и Книппер в Гурзуфе и музей А. С. Пушкина в Гурзуфе.

Кстати

Эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Крым взяли под контроль решение проблемы сохранности Дома-музея Чехова в Ялте. Общественники обратились к главе Крыма с просьбой спасти историческое здание и провести там необходимый ремонт.