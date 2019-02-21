"Единая Россия" поддержала исключение депутата из партии за пьяный дебош

Президиум генсовета "Единой России" единогласно поддержал решение комиссии по этике исключить из партии депутата Астраханской гордумы Владимира Сухарева.

Напомним, ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения, что Сухарев в пьяном виде был задержан в одном из местных ресторанов, где он нецензурно ругался и приставал к посетителям. После чего внутрипартийная комиссия по этике единогласно приняла решение исключить его из партии и лишить постов в "Единой России".

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что такое поведение наносит ущерб репутации партии. "Сам факт появления в непотребном состоянии в публичном месте и предъявление удостоверения наносит репутационный ущерб партии. Это вызывающее поведение. Я мягко выражаюсь", - сказал он, выступая на заседании президиума генсовета "ЕР".

Ответственный секретарь внутрипартийной комиссии по этике Евгений Ревенко продемонстрировал на заседании видео с участием Сухарева, которое распространялось в соцсетях и СМИ. "На нем видно, как он, будучи нетрезвым распускал руки, показывал удостоверение депутата", - прокомментировал Ревенко.

На заседании присутствовал и сам астраханский депутат. Сухарев принес извинения: "Мне жаль, что я вас подвел, свою семью, коллег", - сказал он. При этом он добавил, что на видео - вырванные из контекста слова, которые не отражают всю действительность. По словам депутата, он стал жертвой провокации.

Но слова Сухарева не убедили президиум генсовета "Единой России", и все они единогласно проголосовали за решение комиссии по этике исключить из партии депутата, а также лишить его должности руководителя фракции "Единой России" в городской Думе.