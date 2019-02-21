Экс-главврача крымской больницы осудили за чрезмерные премии

В Крыму суд вынес приговор бывшему главном врачу республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Елене Соболевой, которая была со скандалом уволена со своего поста в 2016 году за огромные премии руководства медучреждения.

Следствие и суд установили, что с 2015 по 2016 год на основании незаконных приказов экс-главврача руководители ведущего медучреждения полуострова необоснованно получали выплаты за высокотехнологичную медицинскую помощь и качество выполняемых работ. Премии назначались сверх предельно допустимого размера, и в 2016 году стали причиной скандала в медицинской сфере: оказалось, что за восемь месяцев 2016 года пять руководителей больницы, не считая главврача, получили на руки 12,3 миллиона рублей. Например, главбух имела среднюю зарплату 547 тысяч рублей, а заместители главврача - по 350 тысяч. Весь руководящий состав больницы по поручению главы Крыма тогда был уволен.

Елене Соболевой инкриминировали часть 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере зарплаты за период с 1 января 2016 года по 30 апреля 2016 года в сумме 291010 рублей. Также она на два года лишена права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных структурах.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.