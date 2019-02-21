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21.02.2019 10:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Хорошо ли перезимовали?

Калмыкия встретила весну в феврале
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Неделя - Юг России № 39(7797)
Жители Калмыкии отметили колоритный национальный праздник весны Цаган Сар ("Белый месяц"). Мне тоже порядком надоела зима, и я отправился в Элисту, чтобы одним из первых встретить весну.
Фото: Руслан Мельников/РГ Удержать на весу трехметровый дунчен, извлекая из него низкий, утробный звук, не под силу даже упитанному музыканту. Фото: Руслан Мельников/РГ
Удержать на весу трехметровый дунчен, извлекая из него низкий, утробный звук, не под силу даже упитанному музыканту. Фото: Руслан Мельников/РГ
Фото: Из архива Джангара Сангаджиева
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Ехать пришлось по заметенной снегом степи и бодрящему морозцу. Но в Калмыкии уже задают традиционный цагансаровский вопрос: хорошо ли перезимовали? На что следует отвечать: да, все хорошо, скот тоже перезимовал без потерь.

К завтраку в гостинице официантка неожиданно подала борцоги - местную фигурную выпечку, которую я не заказывал. Улыбнулась: "Это - подарок в честь весеннего торжества".

- Цаган Сар - праздник монгольских народов, к которым относятся и предки калмыков ойраты. Он связан с древним календарем кочевников, прибавлением светового дня, знаменует собой окончание тяжелого зимнего периода и приближение весны, поэтому является одним из самых любимых у степных народов. Но для нас Цаган Сар стал двойным праздником, поскольку после принятия ойратами буддизма он совпал с праздником в честь чудес, совершенных Буддой, - рассказывает главный специалист регионального министерства культуры и туризма Герля Нурова.

Фото: Руслан Мельников/РГ
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В результате у жителей степной республики удивительным образом появился одновременно и религиозный, и традиционный народный праздник. И между прочим еще один нерабочий день. Верующие в Элисте с утра собираются в буддистском храме-хуруле, кстати, в самом большом в Европе. Вход заставлен обувью (в храм нельзя входить обутым), в самом хуруле яблоку негде упасть. Звучат медитативно-речитативные молитвы монахов, прерываемые звуками непривычных слуху инструментов. Поразили дунчены, раструбы которых покоились на полу. Ибо удержать на весу трехметровую штуковину, извлекая из нее низкий, утробный звук, не под силу даже упитанному музыканту. Идет ритуал устранения препятствий, молебен, обращенный к защитникам и восхваление богини Окон-Тенгри. Непосвященному трудно во всем разобраться, я и не пытаюсь.

- Хорошие ритуалы, сильные. И для здоровья помогут, и от злого глаза защитят, - по-простому объясняет бабушка с четками, сидящая по соседству.

Кто-то приносит наполненные водой бутылки, в них наливают еще по ложечке воды.

- Это аршан, святая вода, - шепчет коллега-буддистка из местной телерадиокомпании, - и вода, в которую ее наливают, тоже становится святой.

К обеду религиозная часть заканчивается и начинается светский Цаган Сар. Волонтеры угощают всех желающих борцогами и калмыцким чаем. Просят не толпиться, чтобы не мешать друг другу, и выбрасывать одноразовые стаканчики в мусор. Это, пожалуй, самое массовое чаепитие, в котором мне когда-либо приходилось участвовать.

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На центральной площади Элисты у Пагоды Семи Дней начинается концерт. Сюда на Цаган Сар пришли и буддисты, и христиане, и мусульмане. Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан интересуется со сцены, благополучно ли перезимовали, и получает утвердительный ответ. На площади появляется калмыцкая семья в национальных одеждах с навьюченными верблюдами. Процессия движется к установленным на площади ведрам с солью и горящим жаровням. Начинается старинный обряд очищения огнем. По древней традиции следует бросить в огонь соль, чтобы вместе с ней сгорело все дурное, что накопилось за год.

Вскоре у жаровен выстраивается очередь. Белая соль сыпется на черные угли, едва не забивая огонь. Настало время традиционного хождения в гости и одаривания друг друга цагансаровскими борцогами. Считается, что чем больше удастся встретить родных и друзей, тем успешнее будут идти дела до следующего Цагана.

У жителей Калмыкии есть еще одно поверье. Верный признак скорого прихода весны - появление в степи вылезших из нор сусликов. И буквально накануне Цаган Сара фотоловушки заповедника "Черные земли" сняли проснувшихся после спячки зверьков. "Весна пришла! Суслики к Цаган Сару готовы!" - прокомментировал в соцсетях глава республики Алексей Орлов.

Так что, похоже, действительно, весна близко.

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