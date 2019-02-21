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21.02.2019 09:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кораблям НАТО посоветовали не приближаться к Крыму

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во время предстоящий учений НАТО в Черном море боевым кораблям альянса нужно держаться подальше от крымского побережья. Такое мнение РИА Новости высказал депутат Государственного совета Республики Крым, председатель постоянного комитета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
В Черное море вошли корабли НАТО

Депутат уверен, что российские военные будут внимательно следить за учениями НАТО, и не допустят вооруженных провокаций у берегов Крыма.

- Эти учения пройдут под пристальным вниманием России, - сказал Юрий Гемпель. - Другого варианта просто быть не может.

По его мнению, учения сами по себе являются провокацией, при этом у США устойчивая репутация страны - разжигателя вооруженных конфликтов в разных точках мира. Любые маневры и перемещения иностранных военных у границ России, отметил депутат, становятся объектом пристального внимания Москвы. Ранее объединенное морское командование НАТО обнародовало информацию о том, что корабли альянса, входящие в состав второй постоянной противоминной группы (SNMCMG2) находящиеся в Черном море, примут участие в учениях.

В состав противоминной группы НАТО, вошедшей в Черное море в феврале, входят плавбаза ВМС Германии Werra, турецкий тральщик Akcakoca, а также тральщики из Болгарии и Румынии.

Власть Безопасность Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь
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