Многодетные астраханские семьи получат дополнительную поддержку

В Астраханской области по итогам ежегодного послания президента РФ к Федеральному Собранию формируют пакет предложений о поддержке многодетных семей, о программах "Земский доктор" и "Земский учитель" и других приоритетных направлениях.

Как заметил глава региона Сергей Морозов, основным индикатором развития территорий теперь будет благополучие каждой семьи, поэтому в первую очередь, стоит обратить внимание именно на семейную поддержку. Это могут быть региональные выплаты на первого и второго ребенка, льготы по ипотеке, освобождение от налога на землю и в целом снижение налоговой нагрузки для многодетных родителей.

- Президентом поставлена задача предложить дополнительные налоговые меры для поддержки семей с детьми. Прошу вас подготовить соответствующие предложения, - обратился к кабинету министров на оперативном совещании Сергей Морозов.

Также главам профильных министерств поручено проработать дополнительные меры поддержки местных специалистов, в первую очередь, тех, кто отправляется работать в села. Отмена возрастных ограничений в программе "Земский доктор" и начало аналогичной программы для педагогов должны сократить дефицит профессионалов в этих сферах. Возможно, регион сможет предложить дополнительные меры поддержки сельских врачей и учителей.

Еще одно направление, касающееся трудоустройства, - помощь в поиске работы и переобучение тех, кто по каким-то причинам остался не у дел.

- У нас должны заработать индивидуальные программы поддержки граждан в трудоустройстве и переобучении. В некоторых регионах такая практика уже существует. Нам нужно изучить их опыт, - отметил Сергей Морозов.

Также предстоит скорректировать проектирование некоторых объектов здравоохранения, культуры и образования, что позволит более оперативно сдать их в эксплуатацию. При этом глава региона пообещал, что за каждый проект и объект чиновники будут нести персональную ответственность.