В Белореченском районе сотрудники кубанской прокуратуры за нарушения антикоррупционного законодательства привлекли к ответственности сразу 46 местных чиновников. Выяснилось, что они подали недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах и имуществе.

Так, начальник управления делами администрации района не вписал в декларацию сумму выигрыша (кстати, небольшую - 4769 рублей) в букмекерской конторе. По информации надзорного ведомства, он делал ставки на исходы футбольных матчей и поединков теннисных турниров, за что получил, по словам руководителя муниципалитета, дисциплинарное взыскание.

Правда, в разговоре с корреспондентом "РГ" он решительно открестился от своих спортивных пристрастий.

- Я вообще впервые слышу об этом! - сказал госслужащий и отключил телефон.

В общем, так и осталось загадкой, какие клубы или сборные принесли ему удачу, делал ли он, например, ставки на выступления нашей знаменитой землячки Марии Шараповой...

В список нарушителей попали также начальник капитального строительства управления архитектуры и градостроительства, специалисты правового управления и другие работники структурных подразделений администрации района, скрывшие свои доходы. Деньги чаще всего поступали от продажи транспортных средств, недвижимости и земельных участков.

А еще отсутствовала информация о 26 банковских счетах, 7 транспортных средствах, 4 зданиях и 4 земельных участках площадью более 20,5 гектара, находящихся в собственности и пользовании служащих и их семей. Кроме того, в сокрытии финансового обязательства в размере свыше 9 миллионов рублей был уличен начальник управления промышленности, транспорта и ЖКХ.

Антикоррупционное законодательство нарушили сразу 46 сотрудников муниципалитета

- У нас есть специальная комиссия для рассмотрения этих вопросов, и всем, кто нарушил закон, были объявлены замечания и выговоры, - прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом "РГ" новый глава Белореченского района Александр Шаповалов. - В преддверии новой декларационной кампании мы провели для сотрудников инструктаж по заполнению сведений о доходах. Ведь кто-то допустил и формальное нарушение - госслужащий, к примеру, взял выписку из банка о наличии счета и по невнимательности округлил цифру, указав на десять рублей больше. Некоторые не сообщили, что выступают поручителями по кредиту. В случае с 9 миллионами сотрудник не указал, что у его жены, работающей в кредитном кооперативе, оформлен заем на такую сумму. Никого не уволили, но теперь, думаю, все внимательнее отнесутся к рекомендациям по заполнению деклараций.

- Прокуратура проверяет отчеты о доходах чиновников различного уровня вплоть до губернатора в соответствии с федеральным законом "О противодействии коррупции", который начал свое действие фактически с 2009 года. И при сокрытии своих крупных доходов и членов семьи госслужащего могут уволить, - говорит руководитель пресс-службы прокуратуры края Антон Лопатин.

По данным ведомства, в 2018 году более 600 чиновников на Кубани скрыли сведения о доходах на сумму 93 миллиона рублей. Порядка 50 представителей власти из-за коррупционных нарушений лишились своих постов, в том числе 43 - в связи с утратой доверия.

Мнение

Геннадий Подлесный, президент краевой общественной организации "Центр прикладной социологии и политологии":

- Госслужащий - не простой житель, а обличенный властью человек. Он выполняет обязательства перед обществом, которые накладывает должность. И обязан работать честно, добросовестно и не переступать закон. Если чиновник хочет быть богатым и не делиться сведениями о доходах, есть альтернатива: идти в бизнес, где никто не просит объяснений по поводу покупки виллы за рубежом. А на государственной службе каждый сотрудник становится объектом пристального внимания и своим поведением дает оценку всей власти.