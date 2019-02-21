Полиция заинтересовалась лезгинкой на дороге в Астрахани

Полиция ведет поиск двух мужчин, которые танцевали лезгинку в Астрахани на проезжей части с оживленным движением.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Как сообщили в ведомстве, сейчас ведется проверка по факту танца на проезжей части и устанавливаются личности участников.

"Допущено административное правонарушение, грозящее наложением штрафа в 500 рублей", - пояснил собеседник агентства.

Также сообщается, что неизвестные станцевали лезгинку на перекрестке улиц Адмиралтейская и Никольская под сигналы проезжавших мимо машин. Соответствующее видео с танцами было выложено в соцсети, и получило общественный резонанс.