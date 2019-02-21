Сенатор прокомментировал планы Киева разорвать договор по Азовскому морю

Заявление главы МИД Украины Павла Климкина о планах Киева расторгнуть договор с Москвой по Азовскому морю прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Как подчеркнул сенатор, подобное заявление - это предвыборная риторика. "Сейчас к Азовскому морю приковано внимание со стороны граждан Украины. У них в стране нет особых побед и достижений, только проигрыши", - отметил Цеков в разговоре с RT.

При этом, как отметил сенатор, если Украина все же разорвет соглашение, то много потеряет. "Но мне все-таки кажется, что договор они не разорвут из-за большого количества минусов для Украины от этого действия", - сказал Цеков.

Напомним, что 25 ноября бронекатера ВМС Украины нарушили госграницу РФ. Корабли вошли в территориальные воды Крыма и проследовали к Керченскому заливу. При этом украинские моряки проигнорировали требования остановиться. Произошедшее в Кремле назвали провокацией, целью которой было поднять рейтинги Петра Порошенко.

Позже официальные лица Украины заявляли о намерении возобновить попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.