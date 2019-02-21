Новости

РФ направила в Венесуэлу лекарства и медоборудование 22:18
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту 21:50
Экс-чемпион UFC Сен-Пьер завершил карьеру сразу после вызова от Хабиба 21:40
Раздача чая около станции Комсомольская продолжится до 24 февраля 21:37
Сергей Устюгов извинился за выступление на чемпионате мира 21:25
На улицы столицы вывели более 8 тысяч единиц техники по уборке снега 21:24
Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо 21:24
Путин назначил нового постпреда при ОДКБ 21:20
Минпросвещения учтет предписания Генпрокуратуры по перечню учебников 21:19
Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России 21:09
Сенатор прокомментировал планы Киева разорвать договор по Азовскому морю 20:58
Инвестиционная программа на 2019 год утверждена в Беларуси 20:47
Венесуэла закрывает границы с Колумбией и Бразилией 20:46
Семашко: Беларусь в Европе ассоциируется с миром и безопасностью 20:42
В Каракасе не видят необходимости просить военную помощь у Москвы 20:40
Посол РФ: Подвиг югославских партизан никогда не будет забыт 20:35
Сеть "Магнит" проведет ребрендинг всех магазинов 20:33
Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Челябинске 20:30
В Петербурге транспортных полицейских обвинили в сбыте наркотиков 20:10
Путин поручил усилить меры безопасности на Универсиаде 20:08
Сенаторы подготовят проект об ипотечных каникулах в весеннюю сессию 20:07
В Челябинске семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 19:40
Еще одна жена Марата Башарова подала на развод из-за побоев 19:31
МИД прокомментировал рекомендацию ОБСЕ не направлять наблюдателей на Украину 19:28
Актер из "Глухаря" получил травму головы на "Дне рождения Курта Кобейна" 19:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
21.02.2019 20:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сенатор прокомментировал планы Киева разорвать договор по Азовскому морю

Заявление главы МИД Украины Павла Климкина о планах Киева расторгнуть договор с Москвой по Азовскому морю прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Как подчеркнул сенатор, подобное заявление - это предвыборная риторика. "Сейчас к Азовскому морю приковано внимание со стороны граждан Украины. У них в стране нет особых побед и достижений, только проигрыши", - отметил Цеков в разговоре с RT.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Власти Крыма оценили возможность прохода кораблей НАТО в Азовское море

При этом, как отметил сенатор, если Украина все же разорвет соглашение, то много потеряет. "Но мне все-таки кажется, что договор они не разорвут из-за большого количества минусов для Украины от этого действия", - сказал Цеков.

Напомним, что 25 ноября бронекатера ВМС Украины нарушили госграницу РФ. Корабли вошли в территориальные воды Крыма и проследовали к Керченскому заливу. При этом украинские моряки проигнорировали требования остановиться. Произошедшее в Кремле назвали провокацией, целью которой было поднять рейтинги Петра Порошенко.

Позже официальные лица Украины заявляли о намерении возобновить попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума не успела рассмотреть законопроект о наследовании пенсий
РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту
Песков назвал сроки подготовки поручений по Посланию
Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо