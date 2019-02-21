Слова Климкина об украинизации Крыма объяснили состоянием мозгов

В Государственном совете Крыма иронически восприняли высказывание министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что за пять лет в составе Российской Федерации полуостров стал "еще более украинским".

- Еще раз подтверждается удивительное состояние духа и мозгов нынешних властей Украины, - заявил "РГ" первый вице-спикер Госсовета Ефим Фикс. - Они с вечера хорошо посидели, обсудили президентскую компанию, а утром просыпаются, рассола нет - голова несвежая, и начинают ляпать языком вещи, над которыми уже смеется весь мир. Пусть Климкин лучше разберется с тем, что у них на Украине делается. Пусть посмотрят на тарифы на газ и ЖКХ, на уровень жизни украинцев. Пусть разберутся в том, куда исчезает валюта, выделяемая международными структурами на поддержку падающей экономики Украины. Пусть посмотрят, где у них сидят журналисты, позволяющие себе думать так, как они хотят.

По мнению Фикса, активно реализуемая федеральная программа развития Крыма и Севастополя позволяет жителям полуострова ощутить на себе весь контраст жизни при Украине и в составе России.

- Крымский мост построен, в нынешнем году будет запущен в эксплуатацию железнодорожный переход, - напоминает Ефим Фикс. - Трасса "Таврида" действует, строятся новые школы и детские сады. За 23 года пребывания Крыма в составе Украине было создано всего 270 мест в детсадах, а за пять лет в составе РФ - уже 20 тысяч. А в 2019-м году - еще 10 тысяч. Только в Симферополе в этом году введут в эксплуатацию девять детских садов. Строится новая республиканская больница, которая станет уникальной по своим возможностям и оборудованию. Да, у нас есть небольшие проблемы, но мы работаем над их решением.

Крым за пять лет в составе РФ не украинизирован, считает Фикс, а напротив, научился жить без Украины, несмотря на устроенные радикалами соседнего государства водную, транспортную и энергетическую блокаду. А более миллиона украинцев в год приезжают на отдых в Крым и видят своими глазами все положительные изменения.

- Отдохнувшие у нас украинцы понимают, что крымчане живут гораздо лучше, чем при Украине, - заключил Фикс. - Если и Климкин все это будет видеть и с утра пить рассол, чтобы сбить жажду после вечерних обсуждений предстоящих президентских выборов, наверное, все у них будет нормально. Пока же довели ситуацию до того, что украинцы разбегаются из своей страны.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за минувшие годы годы Крым стал более украинским, а призыв "Крым - это Украина!" стал уже не просто слоганом, а руководством к действию.