Многодетные семьи в Астраханской области, годами ждущие положенных по закону бесплатных земельных наделов, смогут получить вместо них денежную компенсацию.

С такой инициативой выступил врио губернатора региона Сергей Морозов.

- Принятие альтернативной меры поддержки многодетных семей - необходимость. У каждой семьи должен быть выбор, каким способом улучшить жилищные условия, - либо строить свой дом, либо покупать готовое жилье. Поэтому мы приняли решение ввести денежную компенсацию в размере 200 тысяч рублей, что фактически равно средней стоимости земельного участка в Астраханской области, - прокомментировал инициативу Сергей Морозов.

Городские власти в 2019 году планируют подготовить 600 участков для многодетных.

Причем земельные массивы будут предлагать только с перспективой проведения коммуникаций, оборудования подъездных путей, межеванием и зачисткой от мусора.