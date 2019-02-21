Новости

Слова Климкина об украинизации Крыма объяснили состоянием мозгов 10:02
Когда вступают в брак белорусские мужчины 10:01
Пассажирский самолет превысил скорость звука, попав в мощную струю ветра 10:00
ЦБ планирует допускать к рынку форекс только квалифицированных инвесторов 09:55
Комиссии при оплате картой в аптеках могут быть снижены 09:46
На МЦК установлен третий за неделю рекорд 09:40
В аэропортах Москвы задержано 15 рейсов 09:38
СМИ: Коалиция не хочет оставаться в Сирии после ухода США 09:37
Глава Приамурья рассказал о революции в экономике региона 09:35
Кораблям НАТО посоветовали не приближаться к Крыму 09:29
Россия показала в Индии бетонобойные авиаракеты С-13Т 09:29
СК начал проверку по факту дебоша в самолете Самара - Гоа 09:23
Бесплатный барбершоп откроют в московском метро 22 февраля 09:20
Прошьет любую систему ПРО: эксперт рассказал о возможностях "Циркона" 09:19
Путин объяснил показ ракет в Послании-2018 09:17
МВД узнает о водителях, страдающих алкоголизмом и наркоманией 09:17
Туризм в России поддержит виртуальная экономическая зона 09:16
Пермские ученые создали "характер" для роботов 09:05
В Уфе скончалась народная артистка СССР Гюлли Мубарякова 09:05
Видео: в гигантскую аварию в США попали полсотни автомобилей 09:00
В Крыму на железнодорожном переезде дрезина протаранила грузовик 08:07
В Югре под лед провалился экскаватор с водителем 08:04
На Камчатке спасли игравших на тонком льду детей 07:37
Названы продукты, вызывающие опасные мутации бактерий в кишечнике 07:30
В тайге ЕАО нашли пропавшую осенью тигрицу Филиппу 07:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
21.02.2019 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Элисте вернулись к "партам"

Текст: Алена Ларина
Российская газета - Неделя - Юг России № 39(7797)
В городском суде Элисты начались прения сторон по нашумевшему в Калмыкии уголовному делу против директора одной из школ.

Руководителя учебного заведения обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями: весной прошлого года она потребовала от родителей учащихся купить школьную мебель. А тем, кто отказался, пригрозила, что их дети будут заниматься за старыми партами.

Фото: iStock
Что школа может сделать с терроризирующем класс хулиганом

Скандал разразился после того, как одна из родительниц, многодетная мама, рассказала эту историю во время прямой линии с президентом страны. На директора школы завели уголовное дело. Суд состоялся минувшим летом, и приговор был оправдательным. Бывшая обвиняемая даже осталась работать в той же школе преподавателем.

Но гособвинение не согласилось с вынесенным приговором и обжаловало его в суде высшей инстанции. Дело передали на повторное рассмотрение в тот же городской суд. При этом экс-директор ранее подала судебный иск о возмещении ей морального вреда в размере миллиона рублей.

Чем закончится эта громкая история, будет ясно в ближайшее время. Сейчас идут прения сторон.

Подсудимая вину не признает, но, если она будет доказана, ей грозит условный срок. И главное, ее репутации будет нанесен непоправимый урон.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Элиста
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кораблям НАТО посоветовали не приближаться к Крыму
Захарова сочла нервной реакцию НАТО на послание Путина
Путин рассказал о возможной угрозе отключения России от интернета
СМИ: Коалиция не хочет оставаться в Сирии после ухода США
Трамп готовится к нескольким раундам переговоров с Ким Чен Ыном