В городском суде Элисты начались прения сторон по нашумевшему в Калмыкии уголовному делу против директора одной из школ.

Руководителя учебного заведения обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями: весной прошлого года она потребовала от родителей учащихся купить школьную мебель. А тем, кто отказался, пригрозила, что их дети будут заниматься за старыми партами.

Скандал разразился после того, как одна из родительниц, многодетная мама, рассказала эту историю во время прямой линии с президентом страны. На директора школы завели уголовное дело. Суд состоялся минувшим летом, и приговор был оправдательным. Бывшая обвиняемая даже осталась работать в той же школе преподавателем.

Но гособвинение не согласилось с вынесенным приговором и обжаловало его в суде высшей инстанции. Дело передали на повторное рассмотрение в тот же городской суд. При этом экс-директор ранее подала судебный иск о возмещении ей морального вреда в размере миллиона рублей.

Чем закончится эта громкая история, будет ясно в ближайшее время. Сейчас идут прения сторон.

Подсудимая вину не признает, но, если она будет доказана, ей грозит условный срок. И главное, ее репутации будет нанесен непоправимый урон.