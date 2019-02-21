В Краснодаре проверят условия содержания льва в "сафари-парке"

Прокуратура Краснодарского края проверит информацию о плохих условиях содержания диких животных в "Сафари-парке", расположенном на "Солнечном острове" кубанской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Поводом для проверки стала информация, появившаяся в соцсетях о том, что в частном зоопарке плохие условия содержания животных, а также за ними отсутствует ветеринарный уход. В частности, говорилось, что у льва якобы очень тесная клетка, в вольере тигра вода давно не менялась и позеленела, а от самих загонов идет сильный неприятный запах.

- В связи с публикациями в сети Интернет статей о фактах жестокого обращения и ненадлежащего содержания животных прокуратурой края с привлечением контролирующих органов организована проверка соблюдения требований ветеринарно-санитарного законодательства в деятельности Краснодарского зоопарка "Сафари-парк", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В самом "Сафари-парке" корреспонденту "РГ" сообщили, что представители надзорного ведомства уже приехали и на данный момент проводят осмотр животных вместе с сотрудниками департамента потребрынка и ветеринарами. В зоопарке сказали, что, на взгляд собственников, животные содержатся достойно, а позже, после проведения прокурорской проверки, компания сможет прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Стоит отметить, что "Сафари-парк" появился в Краснодаре несколько лет назад и занимает на территории "Солнечного острова" большую территорию, где на платной основе предоставляет посетителям возможность увидеть разных животных: от бегемота и страуса до пантеры, тигра, льва и шакала. Одними из главных посетителей частного парка развлечений являются семьи с детьми. Насколько известно, за последние несколько лет в адрес организации не поступало жалоб или упреков за плохое содержание животных.