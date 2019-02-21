В крымских горах погиб турист

В Крыму в районе Холодного кулуара горы Чатыр-Даг в труднодоступном месте погиб 23-летний турист, который в одиночку отправился в экстремальное путешествие. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Тревожный сигнал поступил в МЧС от матери молодого человека: она позвонила спасателям и рассказала об ушедшем в поход сыне, который до сих пор не вернулся. Связь с мужчиной была утеряна, и на его поиски незамедлительно выдвинулись спасатели.

- В предполагаемый район были отправлены два подразделения ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" из Алушты и Симферополя, - всего 11 человек и три снегохода, - рассказали в МЧС. - После трех часов поисков пострадавшего нашли в районе Холодного кулуара без признаков жизни.

Для транспортировки погибшего с труднодоступного места Чатыр-Дага направлены спасатели. Также на место ЧП выехали сотрудники правоохранительных органов, чтобы отработать все версии произошедшего. Скорее всего, турист погиб в результате несчастного случая.

Крымские спасатели предупреждают всех туристов, отправляющихся в горы или труднодоступные заповедные места, о необходимости регистрироваться и сообщать о своем маршруте в МЧС.