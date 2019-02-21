На Кубани пенсионерка незаконно прописала девять иностранцев

Жительница Новороссийска оформила девяти иностранцам временную регистрацию по месту своего жительства. При этом 60-летняя пенсионерка не собиралась предоставлять им свой дом для проживания.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, при проверке правоохранителями оперативной информации эти сведения подтвердились.

В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".

Материалы направлены в суд. Теперь женщине грозит лишение свободы сроком до трех лет.