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21.02.2019 15:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сочи решили не повышать цены на отели в летний сезон 2019 года

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В предстоящий летний сезон сочинские отели планируют оставить прошлогодние цены. Об этом в четверг на Региональном туристическом форуме в олимпийской столице сообщил замглавы курорта Сергей Юрченко.

Фото: iStock
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- За 2018 год город принял 6,5 миллиона туристов, в среднем за весь период у наших средств размещения была загрузка в 78 процентов. По нашему мнению, весьма достойные цифры. Кстати, этим летом наши отели сохранят цены на размещение на уровне прошлогодних, - рассказал Юрченко.

По данным туроператоров, в сравнении с тем же периодом в 2018 году данные по раннему бронированию уже показали серьезный рост. Причиной увеличения интереса к покупке зимой туров на отдых летом мог стать и ценник.

- В два раза вырос показатель по раннему бронированию на юг. Наверняка сказалось и то, что средства размещения в Краснодарском крае не стали повышать стоимость. Однако мы пока не уверены, что столь высокий спрос сохранится и дальше, ведь вмешаться может множество факторов, - объясняет заместитель гендиректора туроператора "Интурист" Александр Мусихин. - К примеру, на стоимости путевки может сказаться цена билетов на перелет. Зачастую затраты на перевозку составляют чуть ли не три четверти всей суммы пакета. Это очень много. Такая пропорция характерна для стран дальнемагистральных: Кубы и Таиланда. А у нас такая же ситуация на внутренних маршрутах. Но люди не готовы платить за отдых больше.

Тем временем

В Крыму же на майские праздники и лето 2019 года решили снизить цены на девять процентов. Причем, по словам председателя Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Республики Крым Алексея Черняка, в некоторых отелях класса "пять звезд" стоимости и вовсе упадет на 14 процентов.

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