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21.02.2019 09:45
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"С фотографий увядших глядят..."

Снимки из альбомов сталинградцев собрали на одной выставке
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 39(7797)
В Волгограде открылась выставка фотографий "Дети Сталинграда - ангелы Великой Победы". Здесь собраны снимки из домашних альбомов сталинградцев.
Фото: Роман Мерзляков/РГ Олег Ширяев: В мае 1942 года мне было четыре года. Меня нарядили, повязали галстук. И, чтобы не плакал, дали в руки старенький фотоаппарат. Фото: Роман Мерзляков/РГ
Олег Ширяев: В мае 1942 года мне было четыре года. Меня нарядили, повязали галстук. И, чтобы не плакал, дали в руки старенький фотоаппарат. Фото: Роман Мерзляков/РГ

На старых фотографиях можно найти уголки довоенного Сталинграда, и, самое главное, на них запечатлены лица юных жителей города-героя. Среди них есть известные всей стране люди. Вот касается клавиш будущий композитор Александра Пахмутова, а на самом деле еще просто Аля из Бекетовки (нынешний Кировский район Волгограда). А вот улыбчивый карапуз с загадочным именем Элем. Когда он вырастет, станет режиссером и снимет один из самых жестких и правдивых фильмов о войне "Иди и смотри".

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Не менее интересны и снимки обычных мальчишек и девчонок Сталинграда, чье детство опалила война. Вот подросток Володька Иванов залез в кабину сбитого самолета люфтваффе. А спустя почти 76 лет Владимир Николаевич вспоминает:

- Мне на этой фотографии 13 лет. Было лето 1943 года. Мы, мальчишки, лазили по разрушенному Сталинграду - кругом валялось оружие. Хотя специальные военные команды ходили и собирали его, но мы часто успевали раньше. И вот как-то набрели на этот самолет. У моего приятеля дядя пришел с фронта инвалидом и привез трофейный фотоаппарат. Мы выпросили его, чтобы сфотографироваться. Помню, что было солнечно. Воняло бензином - мы умели по запаху отличать наш от немецкого. Нам было весело оттого, что этакий "ястреб" лежит подбитый. И мы фотографировались возле него.

Потом все танки и пушки свозили в одну огромную кучу. Инвалидам тогда платили очень маленькую пенсию, и они приходили обдирать со сбитых самолетов обшивку, чтобы сделать из алюминия расчески, ложки, вилки. Потом продавали, чтобы хоть как-то прокормиться.

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Чудом уцелел фотоархив семьи Ширяевых. Олег Ширяев с особым чувством говорит о своем портрете, сделанном в мае 1942 года, за три месяца до начала артналетов на город.

- Мама привела меня в хорошее ателье. Мне было четыре года с небольшим. Меня нарядили, повязали галстук. И, чтоб я не плакал, дали в руки старенький фотоаппарат. Я его стал разбирать, за этим занятием меня и сняли, - рассказал Олег Александрович.

...До войны в Сталинграде проживали 445 тысяч жителей. Когда немцы дорвались до Волги, лишь небольшую часть горожан успели эвакуировать. К маю 1943 года численность населения оценивали в 107 тысяч человек, в основном уцелели жители южной части Сталинграда, не затронутой боями.

Культура Арт Фотография Общество История Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Сталинградская битва
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