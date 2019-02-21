В городе Батайске Ростовской области официально упразднили школьные маршруты, а пять автобусов поставили на прикол. Теперь в лицей №3 и школу №9 дети из отдаленных районов и садовых товариществ должны добираться самостоятельно.

О проблемах со школьным транспортом батайчане говорят не первый день: автобусы в городе вроде бы есть, но регулярно несколько машин на маршрут не выходит. В конце января этот вопрос на пресс-конференции задали губернатору Ростовской области, попросив разобраться. И вот спустя три недели в управлении образования Батайска сообщили о том, что школьные маршруты отменили официально.

- Дело в том, что после внесения в прошлом году поправок в закон об образовании использовать школьные автобусы в городском округе, где есть дублирующие маршруты городского транспорта, не обязательно. А так как всем школьникам в Батайске выдаются льготные проездные на общественный транспорт (что тоже компенсируется из бюджета, как и содержание школьных автобусов), это еще и нецелесообразно. В итоге и было принято решение обеспечить проездным каждого ребенка и отказаться от школьных автобусов, - комментирует ситуацию специалист управления Сергей Чепурненко.

В отделе образования также добавили: чтобы снять напряженность, на городских маршрутах №2, №5 и №8 добавили автобусов, а расписание их движения скорректировали с учетом занятий в школе.

- Честно говоря, использовать школьные автобусы сейчас действительно нелогично, - говорит директор лицея №3 Наталья Погорелова. - В 2013 году, когда мы их только получили, это было оправданно: в отдаленных микрорайонах в общей сложности проживали не больше 100 школьников. И их вполне можно было привезти на уроки тремя автобусами. Сейчас же там живут около 500 ребят. Здесь не то что трех, пяти автобусов не хватит, чтобы утром всех собрать, а вечером развезти. А школа ведь не автопарк, нет у нас ни полномочий специальных, ни возможности содержать машины так, как это требует законодательство.

При этом и чиновники и учителя говорят, что проблема скорее не в автобусах, а в нехватке школ. За последние несколько лет Батайск благодаря своему соседству с Ростовом активно растет. Люди выкупают участки в садовых товариществах, прописываются там и строят жилье. Да и в городской черте идет активная многоэтажная застройка. Естественно, что число жителей, в том числе детей, значительно выросло. При этом ни одной новой школы за это время в городе не появилось. В управлении образования говорят, что их строительство предусмотрен региональной программой. Но вот как скоро они появятся, неизвестно. Пока площадку подготовили для одной только школы в Северном жилом массиве. Но построить ее обещают в лучшем случае только в марте 2020 года.

Кстати

На сегодняшний день наполняемость учебных заведений в Батайске составляет 198 процентов. До 2025 года в городе планируют построить семь новых школ. Строительство одной из них, на улице Огородной, в СЖМ, уже началось. Помимо этого в текущем году будет капитально отремонтирован лицей N 10 в Восточном районе. В 2018 году была подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт школ N 5 и 9, гимназии N 7. Готовится проект планировки и межевания для строительства пристроек и новых зданий западной части Батайска, а также школы на 1340 мест в Авиагородке.