Пенсионер Сергей Маркачев на всемирную славу не замахивается. Но вытачивает одну фантастическую модель автомобиля за другой. А исходным материалом ему служат отработавшие свой век швейные машинки "зингер".

- У меня после болезни ноги плохо ходят, но мысли-то бегут! Я никогда ничего дома не мастерил, а как получил инвалидность, нашел, чем себя занять, - объяснил Сергей Владимирович природу своего увлечения.

Всю жизнь Маркачев работал то водителем, то механиком. О технике представление имеет. Но хобби родилось четыре года назад, когда он увидел фотографию поделки белорусского умельца. На швейном столе стояла модель автомобиля, и в голове засело, как бы самому сделать такое. Маркачев взял старую швейную машинку, изучил в интернете, как выглядели автомобили конца ХIХ - начала ХХ века и, вдохновившись их антикварной красотой, принялся разбирать одно, чтобы создать другое.

Первая модель сейчас хранится у армейского друга в Краснодарском крае. Как только об увлечении волгоградца узнали окружающие, пошли заказы. Кому-то для украшения интерьера ресторана, кому-то в личную коллекцию. Так игрушечные машины потихоньку разъезжаются по стране: в Москву, Санкт-Петербург, Тамбов, Воронеж. Расширяется и "производственная линейка" - тут уже и трактора, и паровозы, и мотоциклы. Среди 40 моделей ни одной одинаковой.

В современном искусстве даже есть такое направление junk art - использование для создания художественного произведения предметов, больше не потребляемых по прямому назначению. Впрочем, в России, не ведая о сложной терминологии, джанк-артом занимаются издавна. Только называют это по-разному. То "очумелыми ручками", то чудачеством.

Своей мастерской у Сергея Маркачева нет, поэтому летом он работает в курятнике, а с наступлением холодов перебирается в дом. На создание одной модели у мастера уходит несколько дней. Материалы ищет по блошиным рынкам. Сами швейные машинки - в основном в пунктах приема металлолома. Там умельца уже знают и специально откладывают для него поступившие экземпляры.

- Последнее время мне болиды надоели, я на мотоциклы переключился, - добавляет Маркачев. - Для них хорошо подходят машинки 1850-х годов. Но такие непросто достать. Я отслеживаю на сайтах объявления о продаже и договариваюсь. У меня сын - дальнобойщик. Он по всей России мотается и привозит мне "зингеры". Ну ладно, пойду работать...