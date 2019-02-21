Новости

Ретейлеры предупредили о возможном дефиците молока 11:48
"Кинжал" испытали в сложных условиях 11:40
Практически невидимый: в Иране высоко оценили возможности Т-90М 11:38
Основателю Baring Vostok Майклу Калви предъявлены обвинения 11:34
Экс-омбудсмена Челябинской области задержали за покушение на аферу 11:30
В Союзном государстве выпустят атлас, посвященный 75-летию Великой Победы 11:30
Против лома нет приема: названа новая особенность "Циркона" 11:27
Mitsubishi представила L200: пикап подорожал на 150 тысяч рублей 11:26
Peugeot покажет концепт спортивного электрокара 11:22
Названа главная причина смерти трудоспособных мужчин в России 11:19
В ДТП на трассе Москва - Уфа погибли три человека 11:17
В Петербурге побит пятилетний рекорд производства автомобилей 11:12
Основные показы "Т-34" в США сопровождались аншлагами 11:11
Историк моды Александр Васильев покажет в Минске коллекцию бальных платьев 11:00
Под Рязанью пройдут учения десантников трех стран 11:00
Суд оправдал главного дорожника Хабаровска 10:57
Чипы помогут не потерять багаж в аэропортах 10:55
В Алтайском крае солдат-контрактник попал под танк 10:50
Ярославский зоопарк купит звезду интернет-мемов 10:47
В Ростове при пожаре в девятиэтажке погиб мужчина 10:43
В Кузбассе рэпер избил и ограбил своих фанатов 10:40
В таймырской шахте при падении с высоты погиб рабочий 10:40
Bosco di Ciliegi разыграет автомобиль Jaguar E-Pace в ТД "Весна" 10:39
В Барнауле в ДТП пострадал пассажир скорой помощи 10:38
Под Екатеринбургом пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом 10:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
21.02.2019 10:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Зингер" идет на обгон

Волгоградец делает из старых швейных машинок модели автомобилей
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 39(7797)
Пенсионер Сергей Маркачев на всемирную славу не замахивается. Но вытачивает одну фантастическую модель автомобиля за другой. А исходным материалом ему служат отработавшие свой век швейные машинки "зингер".
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

- У меня после болезни ноги плохо ходят, но мысли-то бегут! Я никогда ничего дома не мастерил, а как получил инвалидность, нашел, чем себя занять, - объяснил Сергей Владимирович природу своего увлечения.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
На Дону женщины в декрете освоили производство игрушек

Всю жизнь Маркачев работал то водителем, то механиком. О технике представление имеет. Но хобби родилось четыре года назад, когда он увидел фотографию поделки белорусского умельца. На швейном столе стояла модель автомобиля, и в голове засело, как бы самому сделать такое. Маркачев взял старую швейную машинку, изучил в интернете, как выглядели автомобили конца ХIХ - начала ХХ века и, вдохновившись их антикварной красотой, принялся разбирать одно, чтобы создать другое.

Первая модель сейчас хранится у армейского друга в Краснодарском крае. Как только об увлечении волгоградца узнали окружающие, пошли заказы. Кому-то для украшения интерьера ресторана, кому-то в личную коллекцию. Так игрушечные машины потихоньку разъезжаются по стране: в Москву, Санкт-Петербург, Тамбов, Воронеж. Расширяется и "производственная линейка" - тут уже и трактора, и паровозы, и мотоциклы. Среди 40 моделей ни одной одинаковой.

В современном искусстве даже есть такое направление junk art - использование для создания художественного произведения предметов, больше не потребляемых по прямому назначению. Впрочем, в России, не ведая о сложной терминологии, джанк-артом занимаются издавна. Только называют это по-разному. То "очумелыми ручками", то чудачеством.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
Волжских школьников научат 3D-рисованию

Своей мастерской у Сергея Маркачева нет, поэтому летом он работает в курятнике, а с наступлением холодов перебирается в дом. На создание одной модели у мастера уходит несколько дней. Материалы ищет по блошиным рынкам. Сами швейные машинки - в основном в пунктах приема металлолома. Там умельца уже знают и специально откладывают для него поступившие экземпляры.

- Последнее время мне болиды надоели, я на мотоциклы переключился, - добавляет Маркачев. - Для них хорошо подходят машинки 1850-х годов. Но такие непросто достать. Я отслеживаю на сайтах объявления о продаже и договариваюсь. У меня сын - дальнобойщик. Он по всей России мотается и привозит мне "зингеры". Ну ладно, пойду работать...

Культура Арт Народные промыслы Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кораблям НАТО посоветовали не приближаться к Крыму
СМИ: Коалиция не хочет оставаться в Сирии после ухода США
Захарова сочла нервной реакцию НАТО на послание Путина
В России появилась вторая женщина-миллиардер
Слова Климкина об украинизации Крыма объяснили состоянием мозгов