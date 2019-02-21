Волжские школьники получили возможность заниматься в кружках 3D-рисования. С этого учебного года шесть школ включили в дополнительную программу занятия с 3D-технологиями.

Внешне это похоже на традиционное выжигание. Только в руке не паяльник, а специальная ручка, которой обводят линии на графическом рисунке. Писчая принадлежность представляет собой толстый маркер, в который заправлены мотки гибкого материала разного цвета. Проходя через тело ручки, твердая субстанция превращается в гелеобразную. Представьте, как вы бы раскрасили эскиз зубной пастой из тюбика. Размягченный материал застывает на листе, потом готовый рисунок можно отлепить от бумаги.

Сначала дети рисуют птиц и зверей. А в дальнейшем с помощью 3D-ручки можно создавать и трехмерные объекты. Если взять статуэтку и обрисовать ее, в результате получится полый слепок.

- Реализацию проекта мы начали в прошлом году. Хотели открывать кружки, в которых было бы сразу и 3D-моделирование. Но это оказалось сложно: нужных преподавателей в школах нет, как нет и уже готовых специалистов, которых можно было бы привлечь со стороны, - говорит директор производственной компании "НИТ" Виталий Сергеев.

По его словам, с помощью такой технологии можно изучать многие предметы: биологию, географию, геометрию. Пока получилось начать с рисования, этим занимаются дети с первого по четвертый класс. Пятиклассники приступают к 3D-моделированию.

- Сначала заинтересовались родители: кто-то уже слышал об этом. Самим детям очень нравится, поделки они забирают домой показать маме и папе. Такие занятия развивают логику, внимательность и математический склад ума. Пока они начинают с готовых картинок, но в дальнейшем будут сами проектировать, - рассказала заместитель директора школы N 17 Наталья Олейникова.