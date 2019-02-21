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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

А теперь по списку

Банк России решил создать единую базу рискованных клиентов
Текст: Игорь Зубков
Банк России станет оператором общего для банков реестра контрагентов повышенного риска, в который попадут юрлица, а впоследствии, возможно, и физлица.

Об этом рассказал зампред Банка России Василий Поздышев на Уральском форуме "Информационная безопасность финансовой сферы". Он планирует, что в пилотном режиме проект заработает в конце года. Сейчас банки несут значительные издержки, чтобы разобраться, какие риски связаны с новым клиентом. Реестр поможет банкам принимать правильные решения.

Фото: Cosmin4000/iStock
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Основным поставщиком информации в него станет Банк России. Во-первых, туда войдут лица из списка "отказников", которым было отказано в проведении транзакций или обслуживании в одном из банков в связи с проведением сомнительных операций и по другим основаниям антиотмывочного законодательства. Списки "отказников" Банк России регулярно доводит до всех кредитных организаций с середины 2017 года, через новый реестр банки смогут проверить контрагента онлайн и сразу еще по нескольким направлениям.

Во-вторых, реестр фактически будет выступать интегратором "плохих" кредитных историй - в него попадут заемщики, которые длительное время не обслуживают кредит в одном из банков. У бюро кредитных историй нет части той информации, которая есть у Банка России, к тому же банкам приходится обращаться сразу в несколько бюро, объяснил Поздышев.

В-третьих, он упомянул информацию из систем платежей. Как пояснил "РГ" первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев, планируется интеграция с автоматизированной системой обработки инцидентов ФинЦЕРТа Банка России, в том числе системой "Фид-Антифрод" (базой дропперов, через которые хакеры пытались обналичить похищенные средства).

В реестре сойдутся данные о дропперах, юрлицах, которые имеют просрочки по кредитам, не платят налоги и проводят сомнительные операции

Наконец, через реестр планируется выгружать сведения Федеральной налоговой службы о компаниях, которые не платят налогов, а значит, не ведут реальной хозяйственной деятельности.

"У нас достаточно информации, которую мы можем обработать и предоставлять участникам рынка, начиная с банков, чтобы снизить и общий уровень рисков, и издержки на анализ каждого нового клиента заново, потому что ни один банк не знает, как этот клиент вел себя в другом банке", - резюмировал Поздышев.

Фото: Сергей Михеев
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Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила о похожем, но более узком проекте - создания регулятором для банков централизованной платформы KYC (о клиентах в рамках исполнения антиотмывочного законодательства). Как пояснил "РГ" Поздышев, сейчас Банк России рассматривает вариант объединения двух проектов в один. По его словам, он очень сложен и с технической, и с правовой точек зрения. В частности, предстоит выстроить механизм исключения из реестра и корректировки его данных.

Главной проблемой станет как раз не пополнение реестра, а создание и совершенствование процедур реабилитации, полагает управляющий партнер компании "УК Право и Бизнес" Александр Пахомов. "Да, безусловно, риски для банков реестр снизит, но в целом сопряженные с этим перспективы лавинообразного роста отказников в отсутствие четких критериев оценки рисков и отработанных процедур реабилитации, настораживают", - говорит Пахомов. При реализации этой инициативы он предлагает учесть опыт "черного списка отказников".

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