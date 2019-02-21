На форуме в Югре опровергли прогноз США по сырьевому сектору России

Потребление нефти на внутрироссийском рынке, согласно последнему прогнозу экспертов из США, будет сокращаться на 0,4 процента в год, потребление природного газа - на 0,1 процента год.

Но данная статистика американских партнеров была опровергнута на втором Международном молодежном научно-практическом форуме "Нефтяная столица", который проходит в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

В частности, Валерий Язев, председатель Российского национального комитета Мирового нефтяного совета, заявил, что "несмотря на избирательный пессимизм зарубежных экспертов, итоги работы наших нефтегазовых компаний в 2018 году можно считать впечатляющими".

По его словам, добыча нефти, газа и газового конденсата увеличились. Экспорт газа вырос на 6 процентов, потребление газомоторного топлива на 4 процента, бензина "класса-5" - на 3 процента, дизельного топлива "класса-5" - на 5,4 процента по сравнению с 2017 годом. Что касается доналоговой прибыли российских нефтегазовых компаний, то в 2018 году она выросла на 30-40 процентов.

"Вышел на проектную мощность завод по сжижению газа "Ямал СПГ" - 16,5 миллиона тонн в год. Завершены основные работы на линейной части газопровода "Сила Сибири", - приводит данные Валерий Язев. - Поставки газа в Китай (38 миллиардов кубометров в год) начнутся уже в конце 2019 года. Кроме того, российские нефтяники установили абсолютный рекорд по добыче нефти - 11,6 миллиона баррелей в сутки. Экспортирован рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) - более 245 миллиардов кубометров".

Наглядно показывает достижения отечественного нефтяного сектора и статистика по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, который уверенно лидирует по добыче нефти среди всех субъектов Российской Федерации. В 2018 году на территории автономного округа добыто более 236 миллионов тонн нефти, что на 0,5 процента больше добычи за 2017 год (+1,17 миллиона тонн).

Впервые за 10 лет на территории Югры удалось увеличить объемы добычи нефти по сравнению с предыдущим годом. Тенденцию снижения добычи "черного золота" удалось изменить за счет значительного объема эксплуатационного бурения и ввода новых добывающих скважин.

Как отметила губернатор Югры Наталья Комарова, в 2019 году планируется сохранить достигнутые результаты по объему добычи нефти. Она также озвучила ключевую задачу, которая стоит перед округом в ближайшее время: "Югра как центр компетенций нефтегазовой отрасли заинтересована в создании непрерывной системы образования специалистов. В этом процессе мы делаем ставку на золотую связку: образование-наука-производство".

Форум "Нефтяная столица" направлен на развитие прикладной науки в сфере нефтегазовой отрасли, консолидацию ученых и специалистов России и других стран для поддержки молодежной науки, развитие инновационного пространства, привлечение инвестиций и реализацию готовых проектов.

Отметим, что Югра уже давно является эффективной площадкой для реализации крупных федеральных проектов в области ТЭК, информационных технологий, культуры и искусства. Здесь ежегодно проходит фестиваль кинодебютов "Дух Огня", международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС и другие мероприятия.