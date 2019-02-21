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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фабрики идей и технологий

Научно-образовательные центры в трех регионах откроются уже в этом году
Текст: Елена Мационг, Анна Скрипка, Инесса Суворова
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(7798)

В течение трех лет в 15 регионах страны должны появиться научно-образовательные центры (НОЦ). Они должны интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса, отметил в своем Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин.

Три из них - в Тюменской, Белгородской областях и Пермском крае - находятся высокой степени готовности и будут запущены, как выяснили корреспонденты "РГ", уже в ближайшее время.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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С идеей образования такого научно-образовательного центра выступили сразу губернаторы трех северных регионов - Югры, Ямала и Тюменской области. Он объединить 10 вузов, 7 крупных бизнес-корпораций и 9 научных организаций. По сути это будет настоящая фабрика идей, технологий и конечных продуктов. У трех регионов-соседей приоритеты в развитии едины: это рациональное использование ресурсов Арктики, повышение эффективности добычи углеводородов, их переработка на основе высоких технологий, а также - биологическая безопасность человека, животных и растений.

- Сегодня в работу по созданию Центра вовлечены вузы и научные организации Югры, Ямала и Тюменской области. Интерес к проекту уже проявили крупные промышленные компании, - рассказал ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков. - Очень важно, чтобы бизнес увидел для себя реальную выгоду в создании Центра. Ведь нам предстоит научиться превращать идеи и знания в современные технологии, выводить товары и услуги на глобальный рынок. И как результат совместной работы- будет расти экономика регионов и уровень жизни жителей.

Белгородский научно-образовательного центра ориентируется на АПК. Он будет базироваться в Белгородском госуниверситете, который имеет статус научно-исследовательского.

Очень важно, чтобы бизнес увидел для себя реальную выгоду в создании таких центров

По словам исполняющего обязанности проректора по научной деятельности в АПК НИУ БелГУ Алексея Хмырова, одно из главных направлений деятельности НОЦ - это разработка технологии производства треонина - незаменимой аминокислоты. Планы по ее выпуску на базе белгородского завода премиксов N1, где сейчас производят лизин-сульфат, так и не были реализованы. Будет развиваться и генетическое направление.

- Ученые уже работают над созданием пород крупного рогатого скота молочного направления, - говорит он.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В Перми научно-образовательный центр должен объединить региональную науку и промышленность. "У нас одни из сильнейших научных школ в сфере геологии, химии и нефтедобычи, - пояснила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - И главная их ценность в рамках научно-образовательного центра в том, что они заточены под реальный сектор экономики, промышленность и бизнес".

Сейчас обсуждаются варианты, где именно будет базироваться НОЦ. Будет ли это площадка какого-то вуза или промышленного предприятия, или предстоит вкладываться в строительство нового объекта, пока не известно.

По мнению специалистов, главный упор в НОЦ будет сделан на разработку и внедрение новых, созданных здесь технологий, продуктов, услуг в сфере рационального недропользования.

Кроме того, тут займутся подготовкой научных кадров и специалистов в сфере недропользования и смежных отраслях. К 2024 году центр должен будет обучать около 10 тысяч специалистов, это в десять раз больше, чем сейчас во всех пермских вузах.

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