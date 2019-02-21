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21.02.2019 10:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уральский банк вернул вкладчице деньги за перевод без ее согласия

Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Компенсацию за незаконные операции с банковским вкладом получила жительница Екатеринбурга Татьяна Кабанова.

В 2015 году менеджер ВУЗ-банка порекомендовал ей подписать договор процентного займа с факторинговой компанией "Лайф", не предупредив о будущем переводе ее средств на счет данной организации. Узнав об этом, женщина подала иск в суд и доказала, что не давала разрешения на списание всей суммы с ее вклада на другой счет.

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Вначале она пыталась решить дело мирным путем: обращалась в компанию с претензией о возврате денежных средств (вклад составлял более 600 тысяч рублей под 18 процентов годовых), но ей вернули лишь часть суммы. Тогда вкладчица подала иск на компанию в Ленинский районный суд, требуя вернуть деньги в полном объеме. На заседании выяснили, что распоряжения о перечислении своих средств она не подписывала.

Доказательств того, что операция с вкладом без согласия потребителя допускалась законом или договором, ответчик, которым являлся ВУЗ-банк, не привел. Суд частично удовлетворил требования свердловчанки, признав незаконными действия банка. Проигравшая сторона пыталась оспорить решение в Свердловском областном суде, но там тоже посчитали, что банк не имел оснований для списания денежных средств со счета.

Фото: iStock
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Приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения и вступил в законную силу в конце прошлого года. По его решению ВУЗ-банк должен выплатить клиентке убытки и проценты за пользование чужими денежными средствами - 602 382 рубля, а также компенсацию морального вреда, штраф и расходы на представителя истца в суде размером 109 тысяч рублей. Еще с банка суд взыскал госпошлину в доход местного бюджета - 9 523 рубля.

В пресс-службе банка "РГ" рассказали, что раньше он входил в финансовую группу "Лайф" и предоставлял часть ее услуг в качестве агента (до 2015 года), а затем помогал клиентам, заключавшим договор с компанией, вернуть денежные средства. Подобные услуги ВУЗ-банк не предоставляет уже более трех лет - у него другой акционер. Вклады банка застрахованы государством на сумму до 1,4 миллионов рублей, ответили в организации.

Экономика Финансы Банки Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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