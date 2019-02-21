В Челябинске ускорили доставку почты

Почта России ввела дополнительные рейсы между отделениями связи в Челябинске. В результате удалось существенно ускорить доставку почтовых отправлений, сообщили в четверг в УФПС региона.

- В дополнение к утренним и дневным рейсам в расписании движения почтового транспорта добавились вечерние, - сообщила представитель УФПС Светлана Замятина. - Они осуществляются перед самым закрытием почтовых отделений. Таким образом, письма и посылки, принятые от клиентов в вечернее время, не задерживаются, а отправляются на магистральные маршруты в те же сутки. Сроки доставки в этом случае сокращаются минимум на один день.

На междугороднем маршруте Челябинск-Екатеринбург почтовое сообщение теперь происходит дважды в сутки, что в ближайшее время также должны оценить жители обоих городов-миллионников.

Всего доставкой почты в регионе занимаются 370 единиц транспорта, которые работают на 395 маршрутах, отметили в УФПС региона.