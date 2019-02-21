В Югре под лед провалился экскаватор с водителем

Шофер экскаватора погиб в Югре, провалившись под лед вместе с техникой. Как сообщает информационно-аналитический отдел "Центроспас-Югория", трагедия произошла в Нефтеюганском районе.

"20 февраля спасатели мобильного отряда выезжали на озеро Черное, чтобы найти мужчину 1964 года рождения - водителя экскаватора. Он ушел под лед вместе с транспортным средством", - рассказали в пресс-службе учреждения.

Специалисты обследовали район происшествия. С помощью водолазного снаряжения, погибшего удалось отыскать. Сейчас его тело извлекают из экскаватора.