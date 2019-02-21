В Югре 16 человек заболели корью

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре шестнадцать человек заболели корью. Вероятно, источником инфекции мог стать приезжий мужчина.

Как сообщили РГ" в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, вспышка заболевания произошла в Октябрьском и Няганьском районах. По предварительным данным, зарегистрировано 16 случаев. Все заболевшие не были привиты.

Предполагается, что корь мог завезти мужчина, приехавший из другого региона. На данный момент проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Все заболевшие получают медицинскую помощь в полном объеме.

Напомним, что на прошлой неделе вспышка кори была зафиксирована в Екатеринбурге. Всего было зарегистрировано двадцать семь больных с симптомами этого острого вирусного заболевания. В двадцати случаях диагноз подтвердился. Большинство заболевших - дети от двух до 15 лет.

Корь - крайне заразное острое вирусное заболевание, приводящее к летальному исходу у детей раннего возраста. Большинство смертельных случаев происходит из-за осложнений, связанных с этой болезнью. Специфического лечения, направленного против кори, не существует. Самым эффективным способом борьбы с вирусом является вакцинация.