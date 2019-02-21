В Зауралье тюменских бизнесменов задержали за отстрел косуль

Курганские полицейские задержали браконьеров с полным багажником косуль. Охотниками оказались тюменские бизнесмены.

О задержании нарушителей закона сообщил в Сети эксперт Госдумы по вопросам охотохозяйственной деятельности, экологии и охраны природы Виталий Кузенков. Убитые косули находились в багажнике автомобиля, в котором ехали тюменские бизнесмены. Один из них является членом регионального политсовета партии "Единая Россия".

Как сообщила "РГ" руководитель пресс-службы главка Елена Радаева, в Далматовском районе был зафиксирован факт незаконный охоты. Сейчас возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ. Полиция устанавливает круг лиц, причастных к этому преступлению.

Факт возбуждения уголовного дело в отношении члена "ЕР" подтвердили в тюменском отделении партии. Как сообщили "РГ" в пресс-службе организации, с 20 февраля по решению президиума регионального политсовета членство бизнесмена приостановлено. На данный момент решается вопрос о его выходе из партии. Окончательное решение будет принято в ближайшие два дня. Ожидается, что бизнесмен сам напишет соответствующее заявление. Если этого не произойдет, то он будет исключен по решению президиума в связи с тяжестью обвинений.