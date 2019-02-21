Впервые на открытии фестиваля "Духа огня" зрители увидят спектакль

С 1 по 6 марта в Ханты-Мансийске пройдет 17-й международный фестиваль кинодебютов "Дух огня", где по традиции будут представлены лучшие картины молодых режиссеров, на этот раз - из 20 стран мира.

Фестиваль "Дух огня" хорошо известен не только у нас в стране, но и за рубежом. Недавно во время 69-го Берлинале прошла презентация этого фестиваля - в Русском доме, в Берлине. К нему проявляют интерес, и у иностранных кинематографистов работает "сарафанное радио": если поехать на этот фестиваль можно увидеть самую настоящую Сибирь и обрести новых друзей. По традиции незадолго до начала фестиваля в этом году в Москву приехала губернатор ХМАО Наталья Комарова, и вместе с организаторами фестиваля дала пресс-конференцию, на которой были раскрыты подробности программы.

Тема фестиваля в этом году - "Театр и кино", поскольку 2019 объявлен Годом театра. В дни проведения "Духа огня" пройдет насыщенная культурно-просветительская программа: выставки, лекции, презентации, спектакли, конкурсные и внеконкурсные показы. Так, впервые зрителям после церемонии открытия будет предложен не фильм, а спектакль открытия. На сцену выйдут артисты: Юлия Пересильд, Дмитрий Хрусталев, Анжелика Каширина, Павел Акимкин, Елизавета Арзамасова, Елена Николаева, Андрей Удалов в спектакле для семейной аудитории "СтихоВаренье".

Запланирована на фестивале выставка живописных и графических работ известного кинорежиссера, актера Станислава Говорухина. Состоятся спектакли актерской мастерской режиссера Сергея Соловьева. Впервые пройдет форум творческой молодежи Югры "Креативный город". Это новый формат коммуникации для творческих людей и менеджеров культурных проектов. Кинопрограмма "Эхо фестиваля "Дух огня" пройдет в этом году под девизом: "Театр - средство взаимопонимания и укрепления мира между народами". Стартует "Эхо" в Нижневартовске 27 февраля, завершится в Когалыме 27 марта - в международный День театра. Пройдет и ставшее уже традиционным "Эхо фестиваля "Дух Огня" в Москве, в кинотеатре "Иллюзион". Снова "Дух Огня" станет площадкой для кинематографистов из государств БРИКС. Причем в этом году в конкурс вошла бразильская картина в жанре магического реализма "Дождь - это пение в деревне мертвых" Жуау Салавизы и Рене Надер Мессоры, признанная одной из лучших авторских работ 2018 года, а также хит индийского проката "Тумбад" Рахи Анила Барве и Адеша Прасада.

Программный директор "Духа огня", молодой, но уже очень известный и пользующийся авторитетом кинокритик Борис Нелепо, как обычно, подобрал очень нестандартные фильмы, которые трудно будет посмотреть в России в других местах.

В международный конкурс вошли 8 картин. "Сквозной мотив - магический реализм", - поясняет Борис Нелепо, и продолжает: "Название одного из фильмов - "Мир полон тайн". Эта волшебная формулировка точнее всего описывает эстетическое напряжение конкурса, резюмирует наш поиск". Индийская сказка "Тумбад" - редкий образец авторского кино, снятого для массового зрителя, турецкая "Туманность мертвой лошади" - трактат о смерти, материи и единстве всех вещей, вдохновленный поэмой Лукреция "О природе вещей".

Картина "София Антиполис" называется, как крупнейший французский технопарк. В фильме он становится полигоном для детектива, фантастики без спецэффектов. Лента "Адам и Эвелин" - "растерянный взгляд на ГДР. Протагонист воспринимает утраченную страну как потерянный рай, не может найти и осознать себя в новом мире". "Дождь - это пение в деревне мертвых" - антропологическое исследование о жизни коренного населения в Бразилии. "Еще раз снова" Ромины Паулы и "Последняя песня вечера" Евгения Гранильщикова - оба фильма демонстрируют опыты автобиографии, где авторы играют самих себя, но снимают игровое кино.

Жюри международного конкурса возглавит известный филиппинский режиссер Лав Диас, который, кстати, не раз обращался к российской классике, переносил на экран произведения Федора Достоевского и Льва Толстого, и считает себя последователем Андрея Тарковского. Также в жюри вошли французский режиссер Патрисия Мазюи, аргентинский режиссер Матиас Пинейро и российский писатель, историк и критик Михаил Трофименков.

Куратор конкурса российских дебютов Анисья Казакова также отобрала восемь картин, представляющий срез современного российского кинематографа. В программу вошли как жанровые картины, так и драмы и экспериментальные картины. Кроме того, сделан акцент на региональном кинематографе и феномене новейшего якутского кино.

Вот список дебютных конкурсных лент фестиваля "Дух огня" в этом году - "Хон Юш. Путь от Оби" - режиссер Зинаида Лонгортова, "Лорик" - Алексей Злобин, "Кастинг" - Игорь Стам, "Я вернусь" - Дарья Шумакова, "Назорей" - Тимофей Дорогойченко, Иван Каданер, "Молодое вино" - Петр Олевский, "Артимизия" - Антон Лукин, "Призрачный Хомус" - Петр Стручков.

В жюри российского конкурса вошли художественный руководитель "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов, художественный руководитель "Коляда-Театр" Николай Коляда, Максим Дунаевский (композиторское жюри), Илья Демин (операторское жюри), Наталья Негода, Игорь Ясулович, Юлия Пересильд (актерское жюри).

"Дух огня" также известен своими внеконкурсными программами, среди которых одна из важнейших та, что представляет фильмы для детей и юношества "Твое кино". Руководителем программы, как и в прошлом году, выступает программный директор Российского Кинорынка, член Европейской ассоциации детского кино ECFA и член экспертного совета Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Екатерина Бордачева. Однако, в этом году программа "Твое кино" впервые приобрела статус конкурсной, в нее вошли девять фильмов из России, Чехии, ЮАР, Польши, Германии, Италии, Казахстана и Бельгии, которые будут впервые представлены российскому зрителю. Коллегию жюри детской программы возглавит директор международного фестиваля "Ale kino" и член жюри Берлинале Generation - поляк Ежи Мошкович. В состав жюри вошли актер и режиссер Димитрис Спироу, художественный руководитель международного кинофестиваля для детей и молодежи OLYMPIA IFF в Греции, Ярослава Гынштова - программер старейшего в мире и авторитетного Злинского международного кинофестиваля, основатель и продюсер международного фестиваля для детей и юношества Schlingel/Озорник Михаэль Харбауер из Германии.