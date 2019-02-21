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21.02.2019 16:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Впервые на открытии фестиваля "Духа огня" зрители увидят спектакль

Текст: Сусанна Альперина
С 1 по 6 марта в Ханты-Мансийске пройдет 17-й международный фестиваль кинодебютов "Дух огня", где по традиции будут представлены лучшие картины молодых режиссеров, на этот раз - из 20 стран мира.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Фестиваль "Дух огня" хорошо известен не только у нас в стране, но и за рубежом. Недавно во время 69-го Берлинале прошла презентация этого фестиваля - в Русском доме, в Берлине. К нему проявляют интерес, и у иностранных кинематографистов работает "сарафанное радио": если поехать на этот фестиваль можно увидеть самую настоящую Сибирь и обрести новых друзей. По традиции незадолго до начала фестиваля в этом году в Москву приехала губернатор ХМАО Наталья Комарова, и вместе с организаторами фестиваля дала пресс-конференцию, на которой были раскрыты подробности программы.

Фото: Планета Информ
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Тема фестиваля в этом году - "Театр и кино", поскольку 2019 объявлен Годом театра. В дни проведения "Духа огня" пройдет насыщенная культурно-просветительская программа: выставки, лекции, презентации, спектакли, конкурсные и внеконкурсные показы. Так, впервые зрителям после церемонии открытия будет предложен не фильм, а спектакль открытия. На сцену выйдут артисты: Юлия Пересильд, Дмитрий Хрусталев, Анжелика Каширина, Павел Акимкин, Елизавета Арзамасова, Елена Николаева, Андрей Удалов в спектакле для семейной аудитории "СтихоВаренье".

Запланирована на фестивале выставка живописных и графических работ известного кинорежиссера, актера Станислава Говорухина. Состоятся спектакли актерской мастерской режиссера Сергея Соловьева. Впервые пройдет форум творческой молодежи Югры "Креативный город". Это новый формат коммуникации для творческих людей и менеджеров культурных проектов. Кинопрограмма "Эхо фестиваля "Дух огня" пройдет в этом году под девизом: "Театр - средство взаимопонимания и укрепления мира между народами". Стартует "Эхо" в Нижневартовске 27 февраля, завершится в Когалыме 27 марта - в международный День театра. Пройдет и ставшее уже традиционным "Эхо фестиваля "Дух Огня" в Москве, в кинотеатре "Иллюзион". Снова "Дух Огня" станет площадкой для кинематографистов из государств БРИКС. Причем в этом году в конкурс вошла бразильская картина в жанре магического реализма "Дождь - это пение в деревне мертвых" Жуау Салавизы и Рене Надер Мессоры, признанная одной из лучших авторских работ 2018 года, а также хит индийского проката "Тумбад" Рахи Анила Барве и Адеша Прасада.

Программный директор "Духа огня", молодой, но уже очень известный и пользующийся авторитетом кинокритик Борис Нелепо, как обычно, подобрал очень нестандартные фильмы, которые трудно будет посмотреть в России в других местах.

В международный конкурс вошли 8 картин. "Сквозной мотив - магический реализм", - поясняет Борис Нелепо, и продолжает: "Название одного из фильмов - "Мир полон тайн". Эта волшебная формулировка точнее всего описывает эстетическое напряжение конкурса, резюмирует наш поиск". Индийская сказка "Тумбад" - редкий образец авторского кино, снятого для массового зрителя, турецкая "Туманность мертвой лошади" - трактат о смерти, материи и единстве всех вещей, вдохновленный поэмой Лукреция "О природе вещей".

Фото: kinopoisk.ru
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Картина "София Антиполис" называется, как крупнейший французский технопарк. В фильме он становится полигоном для детектива, фантастики без спецэффектов. Лента "Адам и Эвелин" - "растерянный взгляд на ГДР. Протагонист воспринимает утраченную страну как потерянный рай, не может найти и осознать себя в новом мире". "Дождь - это пение в деревне мертвых" - антропологическое исследование о жизни коренного населения в Бразилии. "Еще раз снова" Ромины Паулы и "Последняя песня вечера" Евгения Гранильщикова - оба фильма демонстрируют опыты автобиографии, где авторы играют самих себя, но снимают игровое кино.

Жюри международного конкурса возглавит известный филиппинский режиссер Лав Диас, который, кстати, не раз обращался к российской классике, переносил на экран произведения Федора Достоевского и Льва Толстого, и считает себя последователем Андрея Тарковского. Также в жюри вошли французский режиссер Патрисия Мазюи, аргентинский режиссер Матиас Пинейро и российский писатель, историк и критик Михаил Трофименков.

Куратор конкурса российских дебютов Анисья Казакова также отобрала восемь картин, представляющий срез современного российского кинематографа. В программу вошли как жанровые картины, так и драмы и экспериментальные картины. Кроме того, сделан акцент на региональном кинематографе и феномене новейшего якутского кино.

Вот список дебютных конкурсных лент фестиваля "Дух огня" в этом году - "Хон Юш. Путь от Оби" - режиссер Зинаида Лонгортова, "Лорик" - Алексей Злобин, "Кастинг" - Игорь Стам, "Я вернусь" - Дарья Шумакова, "Назорей" - Тимофей Дорогойченко, Иван Каданер, "Молодое вино" - Петр Олевский, "Артимизия" - Антон Лукин, "Призрачный Хомус" - Петр Стручков.

В жюри российского конкурса вошли художественный руководитель "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов, художественный руководитель "Коляда-Театр" Николай Коляда, Максим Дунаевский (композиторское жюри), Илья Демин (операторское жюри), Наталья Негода, Игорь Ясулович, Юлия Пересильд (актерское жюри).

Фото: www.kinopoisk.ru
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"Дух огня" также известен своими внеконкурсными программами, среди которых одна из важнейших та, что представляет фильмы для детей и юношества "Твое кино". Руководителем программы, как и в прошлом году, выступает программный директор Российского Кинорынка, член Европейской ассоциации детского кино ECFA и член экспертного совета Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Екатерина Бордачева. Однако, в этом году программа "Твое кино" впервые приобрела статус конкурсной, в нее вошли девять фильмов из России, Чехии, ЮАР, Польши, Германии, Италии, Казахстана и Бельгии, которые будут впервые представлены российскому зрителю. Коллегию жюри детской программы возглавит директор международного фестиваля "Ale kino" и член жюри Берлинале Generation - поляк Ежи Мошкович. В состав жюри вошли актер и режиссер Димитрис Спироу, художественный руководитель международного кинофестиваля для детей и молодежи OLYMPIA IFF в Греции, Ярослава Гынштова - программер старейшего в мире и авторитетного Злинского международного кинофестиваля, основатель и продюсер международного фестиваля для детей и юношества Schlingel/Озорник Михаэль Харбауер из Германии.

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