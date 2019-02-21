Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Челябинске

В центре Челябинске произошло ДТП с маршруткой, в котором пострадали семь человек. Все пассажиры госпитализированы с места происшествия в приемные отделения больниц. Проводится их обследование, сообщили в четверг в челябинском минздраве.

Как уже сообщала "РГ", авария произошла в 19.30 на проспекте Ленина у виадука, в районе остановки "Бизнес-дом "Спиридонов" в Челябинске. Маршрутка № 123, двигавшаяся с пассажирами в сторону Копейска, врезалась в опору железнодорожного моста.

- В аварии пострадали семь человек - четверо женщин и трое мужчин, - сообщили в пресс-службе челябинского минздрава. - Они госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга, ссадинами и ушибами. У двух мужчин, водителя и одного из пассажиров, подозрение на переломы бедра. Состояние трех пациентов удовлетворительное, остальных - средней тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причина аварии будет установлена в ходе административного расследования.